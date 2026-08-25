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POPSTARS regresa con una nueva temporada con más música, ritmo y espectáculo

El espacio de beon Entertainment retoma su actividad este 28 de agosto con nuevas propuestas y la energía que caracteriza su experiencia gastronómica y musical

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POPSTARS regresa con una nueva temporada con más música, ritmo y espectáculo

Tras una pausa, POPSTARS se prepara para levantar de nuevo el telón este 28 de agosto y dar comienzo a una nueva temporada marcada por la música, el espectáculo y los momentos inesperados. El espacio de beon Entertainment recupera así su actividad con las pilas cargadas y la intención de volver a convertir cada visita en una experiencia en torno al entretenimiento en directo.

La nueva temporada llega después de la puesta en marcha de POPSTARS, una propuesta que combina gastronomía y espectáculo y que busca acercar a Madrid una experiencia inspirada en el universo del musical. El proyecto de beon Entertainment reúne sobre el escenario referentes del Broadway y el West End, trasladando su energía a un formato pensado para disfrutar de la música mientras se comparte mesa.

A partir de este fin de semana, la música, el show y POPSTARS vuelven a ser protagonistas, con una nueva etapa que promete mantener el ritmo y sumar nuevos momentos para el público. La propuesta invita a celebrar el regreso disfrutando de una experiencia que combina buena comida, compañía y actuaciones en directo.

Con esta reapertura, POPSTARS da el pistoletazo de salida a una temporada en la que promete regresar con más energía, más ritmo y más música. Las reservas ya están disponibles para quienes quieran ser parte de esta nueva etapa desde el próximo 28 de agosto.

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