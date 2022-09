Esta mañana ha tenido lugar la presentación oficial de la producción de LetsGo de CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE, el musical de Marc Shaiman y Scott Wittman con libreto de David Greig, basado en la novela de Roald Dahl, en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid. El evento ha contado con la presencia de su director, Federico Bellone, de la adaptadora, Sílvia Montesinos, y la coreógrafa, Gillian Bruce. Los tres han introducido dos de los números del show, 'Las Vistas Desde Aquí' (The View From Here) y 'Solo es Real Si Lo Crees' (It Must Be Believed To Be Seen).

Junto a Edu Soto, interpretan a Charlie Bucket los niños Martín Luis Abello, Alan Miranda, Gio García y Rafael Mata, con Esteban Oliver como Abuelo Joe y Sílvia Álvarez como Sra. Bucket. Completan el reparto principal Guillermo de Quinto (Augustus Gloop), Malia Conde (Sra. Gloop), Marta Melchiorre (Veruca Salt), Víctor Díaz (Sr. Salt.), Nicole Quiala (Violet Bauregarde), Juan Dos Santos (Sr. Bauregarde), Alex Arce (Mike Teavee) y Begoña Álvarez (Sra. Teavee). Victor Massan se alternará con Edu Soto en el papel de Willy Wonka.

El ensemble está formado por Alberto Scarlatta, Mario Alberto Hernández, Marta Arteta, Manu Martínez, Hugo Ruiz, Juanki Fernández, Daniel Moschini, Christian García, Sonia Gascón, Dámaris Aragón, Paula Moncada, Berta Butinyà y Natalia Pascual. Como swings están: Gallo Ryan, Silvia Álvarez y Natalia Delgado.

Las previas del musical comienzan esta misma tarde y el estreno oficial será el jueves 22 de septiembre, la próxima semana.

A continuación podéis ver algunas imágenes de la presentación con todo el reparto.

Fotos: Aníbal Tártalo

El reparto de CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

Edu Soto con Alan Miranda, Gio García y Rafael Mata