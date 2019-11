PHOTO FLASH: Premiere de FROZEN II en Madrid

Ayer tuvo lugar en Madrid la premiere de FROZEN 2, que se estrena en cines el próximo 22 de noviembre.

El evento contó con la presencia de David Bisbal, que interpreta "Mucho Más Allá", la canción de los créditos finales de la película para España y Latinoamérica.

Además el evento contó con muchos rostros conocidos de las artes escénicas y audiovisuales, como Gisela, María Escoté, Jota Linares, Santiago Segura, Angy, Roser y muchos más.

En 2019, la temperatura se dispara en Arendelle con el regreso a la gran pantalla de Anna, Elsa, Kristoff y Olaf en FROZEN 2 de Walt Disney Animation Studios. Se trata de la esperadísima secuela de FROZEN, ganadora del Óscar® en 2013, que se ha convertido en la película animada de mayor recaudación de todos los tiempos. Kristen Bell, ldina Menzel, Jonathan Graff y Josh Gad retoman sus papeles, y Chris Buck y Jennifer Lee, el equipo de "Frozen", vuelven a ocupar sus sillas de directores. FROZEN 2 se estrena el 22 de noviembre de 2019 en cines.



