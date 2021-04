OSCARS 2021: Palmarés completo de la 93 Edición de los Premios de la Academia

La 93a edición de los Premios Oscars ha tenido lugar esta noche y, por ello, queremos presentaros a todos los ganadores y ganadoras de la ceremonia televisiva.

Tras una gala algo reñida, NOMADLAND se ha alzado como la gran triunfadora del evento, tras recibir el Premio a la Mejor Película (Chloé Zhao), Mejor Dirección y Mejor Actriz Protagonista (Frances McDormand).

Y títulos como MANK, SOUND OF METAL, JUDAS AND THE BLACK MESSIAH, EL PADRE, SOUL o LA MADRE DEL BLUES, ampliamente nominadas, han recogido cada una al menos dos premios.

Mejor Película: NOMADLAND

Mejor Película Internacional: OTRA RONDA

Mejor Actor Protagonista: Anthony Hopkins por EL PADRE

Mejor Actriz Protagonista: Frances McDormand por NOMADLAND

Mejor Actor de Reparto: Daniel Kaluuya por JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

Mejor Actriz de Reparto: Youn Yuh-jung por MINARI

Mejor Director/a: Chloé Zhao por NOMADLAND

Mejor Largometraje: MY OCTOPUS TEACHER

Mejor Película de Animación: SOUL

Mejor Cortometraje: TWO DISTANT STRANGERS

Mejor Cortometraje de Animación: IF ANYTHING HAPPENS I LOVE YOU

Mejor Cortometraje Documental: COLETTE

Mejor Banda Sonora Original: SOUL

Mejor Canción Original: Fight for you, de JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

Mejor Guión Original: Emerald Fennell por UNA JOVEN PROMETEDORA

Mejor Guión Adaptado: Florian Zeller y Christopher Hampton por EL PADRE

Mejor Fotografía: Erick Messerschmidt por MANK

Mejores Efectos Visuales: TENET

Mejor Maquillaje y Peluquería: LA MADRE DEL BLUES

Mejor Vestuario: LA MADRE DEL BLUES

Mejor Sonido: SOUND OF METAL

Mejor Montaje: SOUND OF METAL

Mejor Diseño de Producción: MANK

Premio Humanitario Jean Hersholt: Motion Picture and Television Fund, y Tyler Perry

Puesto que la presente edición ha constituido la primera ceremonia de la Academia en el presente contexto de epidemia, ha tenido lugar, por primera vez en la historia de la gala, en dos sedes diferentes, entre el Dolby Theatre de Los Ángeles y el Union Station. Y, a su vez, y como ya vimos en la ceremonia de Los Globos de Oro, ha apostado por un formato mixto, en el cual se ha querido priorizar la asistencia presencial, y se han evitado siempre que ha sido posible las conexiones mediante videollamada.