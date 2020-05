Nominados a los PREMIOS MAX en su XXIII edición

El próximo 7 de septiembre tendrá lugar en Málaga la XXIII edición de los Premios Max, y hoy hemos podido saber la lista definitiva de los nominados gracias a un comunicado emitido por los organizadores en su página web.

La producción de Antonio Banderas para el Teatro del Soho Caixabank de A CHORUS LINE se encuentra entre los nominados a Mejor Espectáculo Musical o Lírico, categoría en la que competirá con las producciones DOÑA FRANCISCA, del Teatro de la Zarzuela - INAEM y JE SUIS NARCISSISTE, de Òpera de Butxaca i nova creació.

En cuanto a los espectáculos que competirán por el premio a Mejor Espectáculo de Danza, tenemos GAUEKOAK, de Kukai Dantza, GRAN BOLERO, de Jseús Rubio Gamo y UN CUERPO INFINITO de la compañía Olga Pericet.

El premio a Mejor Composición Musical Para Espectáculo Escénico se lo disputarán Luis Miguel Cobo por PLAY, Raquel García-Tomás por JE SUIS NARCISSISTE y Jesús Salvador 'Chapi' por ANIMAL DE SÉQUIA.

En cuanto a Mejor Coreografía, los nominados son Mario Bermúdez, por ANHELO, Sara Cano por VENGO! Y Jesús Rubio por GRAN BOLERO.

Por último, en cuanto a los intérpretes de danza, el premio a Mejor Intérprete Femenina de Danza será para Paloma Calderón por CORTEJO, Catherine Coury por ANHELO u Olga Pericet por UN CUERPO INFINITO, y el de Mejor Intérprete Masculino de Danza será para Mario Bermúdez por Anhelo, Marco Flores por ORIGEN o para Thomas Noone por AFTER THE PARTY.

Para conocer la lista completa de nominados, puedes visitar este enlace.





