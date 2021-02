Nicole Kassell (Watchmen) dirigirá el remake de EL MAGO DE OZ

APNews ha confirmado que Nicole Kassell (WATCHMEN) dirigirá la última versión del clásico EL MAGO DE OZ.

Desde que Dorothy se presentaba en 1939 en cines, 1945 en España, la historia del camino de baldosas amarillas no había vuelto aún a la gran pantalla. Si es cierto que en 2013 Disney estrenaba OZ EL GRANDE Y PODEROSO, que constituía una precuela de la historia original.

Kassell, que ha dirigido tres de los nueve episodios de la serie WATCHMEN, incluido el piloto, ha estado también a los mandos de proyectos cinematográficos como A LITTLE BIT OF HEAVEN o THE WOODSMAN, y ahora se pone al frente de la nueva versión del clásico.

Sobre lo que podemos esperar de este filme, Kassell ha afirmado que es una versión renovada, del mismo modo que una revisión del libro de L. Frank Baum para reencontrar y conectar con los elementos propios del camino de Dorothy. Además, ha confesado que la versión de 1939, así como el tema "Somewhere Over the Rainbow" la marcaron y forman parte de quién es ella como cineasta.

EL MAGO DE OZ se adaptó al teatro musical en 2011 con el libreto de Jeremy Sams y Andrew Lloyd Webber en el West End y en 2013 emprendía un tour nacional.

Además, basado en el libro WICKED de Gregory Maguire, que incorporaba los personajes de EL MAGO DE OZ, el musical homónimo llevado a escena por Stephen Schwartz y Winnie Holzman se convirtió en uno de las obras más exitosas de Broadway, con Indina Menzel y Kristin Chenoweth como protagonistas.