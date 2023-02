La serie GIRLS5EVA aterriza en Netflix España

Netflix España ha añadido a su catálogo la serie de Peacock Original GIRLS5EVA, con Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Busy Philipps, y Paula Pell. La serie está escrita por Meredith Scardino con Tina Fey, Robert Carlock, y Jeff Richmond, como productores ejecutivos.

Cuando un joven rapero saca a la luz el éxito musical de un grupo de chicas de los años 90, se reúnen para darle una segunda oportunidad a sus sueños como estrellas del pop. Son mujeres adultas que equilibran maridos, hijos, trabajos, deudas, padres ancianos y dolor de hombros, pero, ¿y qué? ¿No pueden ser también las Girls5eva?

La serie está protagonizada por dos estrellas de Broadway como Renée Elise Goldsberry, ganadora del Tony por su papel de Angelica en HAMILTON, además de haber protagonizado RENT, THE LION KING y THE COLOR PURPLE; y Sara Bareilles, autora de WAITRESS, que ha protagonizado en Broadway y en West End.

Además, GIRLS5EVA está plagada de cameos musicaleros, tanto en su primera como segunda temporada. Desde Daniel Breaker (SHREK, HAMILTON), Ashley Park (THE KING AND I, MEAN GIRLS), a Andrew Rannells (THE BOOK OF MORMON) o James Monroe Iglehart (ALADDIN, HERCULES), esta es una serie que ningún fan de Broadway se debe perder.