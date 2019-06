Javier Ariano y Albert Bolea colaborarán en MUSICALES DORADOS

El próximo 1 de julio llega al ambigú Teatro de la Zarzuela de Madrid el concierto MUSICALES DORADOS, en que Sylvia Parejo nos acercará a los títulos de los años 50 y 60 como MY FAIR LADY, FUNNY GIRL, THE KING AND I o WEST SIDE STORY.

Tras su única función en la capital, se ofrecerán tres más los días 7, 8 y 15 de julio en el ONYRIC Teatre Condal.

Para estas citas tan especiales, la actriz contará con la colaboración de Alfonso Casado (MISS SAIGON en Londes, PHANTOM OF THE OPERA en Londres, LES MISERABLES en Madrid y Londres) como pianista y director musical del espectáculo en Madrid y con Sergi Cuenca en Barcelona. Además, se ha anunciado que en ambas ciudades contará con sendas colaboraciones de lujo por parte de dos grandes nombres del musical en nuestro país.

En Madrid, la actriz estará acompañada por Javier Ariano, a quien acabamos de ver como Tony en WEST SIDE STORY, musical con el que está a punto de comenzar una gira por todo el país. También hemos podido disfrutar de su trabajo en HEY BOY, HEY GIRL, con La Joven Compañía, con la que también participó en montajes del Proyecto Homero como ILÍADA, ODISEA o LA EDAD DE LA IRA.

En Barcelona, por su parte, contará con la colaboración de Albert Bolea, a quien hemos podido ver en RENT (2019 y 2017), BILLY ELLIOT, PRISCILLA REINA DEL DESIERTO o LOS MISERABLES entre muchas otras de las grandes producciones musicales de nuestro país.

MUSICALES DORADOS estará dirigido por Joan Vázquez, con dirección de arte de Roberto del Campo y vestuario de Sonia de Atelier Tuneu.

Para Sylvia, el repertorio del concierto nació del encargo de un concierto de musicales para el ambigú de la Zarzuela. "Luego aparecieron las ganas de viajar a otra época y descubrir como podían sonar en mi voz esos grandes clásicos de la época dorada de Broadway," comenta la artista.

Compra aquítus entradas para Madrid.

Compra aquítus entradas para Barcelona.





