Interviews: Hablamos con Javier Muñoz director de la Escuela JANA

BWWS: Esta temporada dos de vuestros ex-alumnos, Cristina Llorente e Iñigo Etayo, protagonizan grandes musicales en Madrid. Será un orgullo para ti, ¿no? JM: Pues es una satisfacción difícil de explicar. Como alumnos fueron increíbles y no es de extrañar que estén en el top de los Musicales en España. Y hay muchos otros alumnos y antiguos alumnos que están trabajando en proyectos muy interesantes. Es el caso por ejemplo de Julio Peña (‘Berlín’), Pablo Lluch (‘Operación Triunfo’), Paula Mori (Los Puentes de Madison) Teresa Pejenaute, Lucía de Pablo, Paco García entre otros (‘Malinche’), Javier Lorenzo (‘La Noche del 24’) y el elenco infantil de ‘School of Rock, el Musical’ que ha sido formado en Escuela JANA, entre muchos otros. La verdad que no me gusta citar alumnos porque luego me dejo a muchos… Mi orgullo realmente es que cada alumno sea feliz con su trabajo. Muchos de ellos vuelven como profesores, compatibilizando sus actuaciones con la enseñanza.

