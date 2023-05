Interviews: Hablamos con Gisela y Naím Thomas sobre ES UNA LATA EL TRABAJAR

Gisela y Naím Thomas

Hemos asistido a la presentación de ES UNA LATA EL TRABAJAR en el Teatro Reina Victoria, la nueva comedia musical escrita y dirigida por Jaime Pujol y Diego Braguinsky, con música original de Víctor Lucas y con la incorporación de canciones del gran Luis Aguilé.

Este musical está protagonizado por Gisela y Naím Thomas, compañeros de la primera edición de Operación Triunfo en España, que tras varios meses de gira aterrizan en Madrid para contarnos en profundidad cómo es esta nueva propuesta.

BroadwayWorld Spain: ¿Cómo os sentís con la llegada del musical a la capital tras la gira?

Gisela: Estamos muy contentos de haber llegado hasta Madrid. No siempre se puede encontrar una plaza aquí, es un mercado muy competitivo en el que hay muchísima oferta.

Naím Thomas: Especialmente, esta es una temporada muy complicada por la gran cantidad de estrenos musicales que merecen la pena. A diferencia de estos musicales, ES UNA LATA EL TRABAJAR se trata de una producción de creación original con canciones inéditas compuestas por Víctor Lucas.

BWW:¿Cuál creéis que es el reto más grande que afronta el musical?

G: El no ser un título conocido. Hay que animar a la gente a atreverse a venir al teatro sin ninguna referencia, en este caso contamos con la referencia de Luis Aguilé pero lo que va a encontrarse el público es algo muy diferente.

NT: Cuando vas a ver una película muchas veces no sabes lo que vas a ver, y deberíamos aplicarlo también al teatro. Afortunadamente vas a ver una obra de teatro que no conoces y conocerás después. Para mí eso es maravilloso, estas yendo a la aventura y cuando planeas una nueva experiencia tratas de no haberla vivido antes. Tenemos una diferencia muy buena; este es el musical que le puede gustar a la gente que también le gusta el teatro porque está concebido como una obra de teatro con canciones.

BWW:¿Encontráis los sentimientos de vuestros personajes en vosotros? ¿Cómo conectáis con la historia?

G: Sí, son cosas mundanas que le pueden pasar a cualquiera. Puedes tener un momento de duda, de desamor, de explosión personal, de empoderamiento... Eso es lo que pasa Andrea, son temas y canciones en los que todos nos podemos ver reflejados.

NT: ¿Nunca te ha pasado que vas caminando por la calle y, de repente, tienes un diálogo contigo mismo? En este caso ese diálogo es con música, y no es interno, sino externo; pero para el personaje es interno. Eso es lo bonito, son cosas cotidianas que nos pasan basadas en la comedia y la exageración con puntos muy divertidos.

BWW: Después de haber compartido escenarios en Operación Triunfo ¿Cómo reaccionasteis cuando os enterasteis de que ibais a volver a compartir escenario?

G: A mí me hizo mucha ilusión, hacía ya unos 4 o 5 años que no trabajábamos juntos. Siempre que hemos trabajado juntos hemos estado muy a gusto, hecho muy buena piña y hablando en un mismo idioma.

NT: Y no solo un mismo idioma "humano" sino también un mismo idioma artístico. Es una comunicación de la que mucha gente no es consciente, el comunicarnos en escena. Hay momentos en los que Gisela me aprieta la mano o lanza una mirada y sé lo que me quiere decir sin que el público se entere.

BWW: ¿Podríais contarnos alguna anécdota en la que fue fundamental esa comunicación?

G: Hemos tenido actuaciones curiosas, al aire libre el verano pasado por ejemplo. Hacía un calor de justicia, añadiéndole unos malos entendidos con la producción en el escenario y tuvimos que seguir adelante con 40 grados.

NT: Al ser un musical es muy exigente físicamente y tuvimos que continuar. Cada vez que Gisela salía del escenario le dábamos un pañuelo para secarse el sudor y en resumen hemos hecho mucha piña con todo el equipo. Hay una cosa que me dijo Gis al acabar la función que fue: "Te puedes creer que en este momento tengo reminiscencias de hacer 21 años en Operación Triunfo cantando Everything I do", y desde entonces le miro, le doy la mano y le sonrío.

G: Han pasado tantos años y el giro que supuso en nuestras vidas Operación Triunfo y fíjate, aquí estamos después de 22 años cantando juntos en un escenario, es muy mágico.

Elenco: Gisela, Naím Thomas, Pau Vercher, José Montesinos, Ana Conca y Óscar Ramos

BBW: Y ya para terminar, para vosotros ¿es realmente una lata el trabajar?

G: A ratos solo jajaja. Cuando empiezas a viajar en el musical ya está hecho. A mí me cuesta un poco porque es un trabajo muy exigente a nivel físico y mental, tienes que llevar una vida "monjil" porque te tienes que cuidar. Esa parte de vida a la que renuncias cuesta un poco.

NT: Nos da pereza salir de casa, pero en cuanto llegas a los ensayos esa sensación desaparece. ¿Cómo sería monjil en masculino? Yo también soy una persona que se cuida mucho para la exigencia física.

G: 8 funciones a la semana tienen su miga, pero ver que la gente disfruta con algo que yo hago eso es lo que realmente me mantiene en la profesión.