Interview: Hablamos con la directora y protagonistas de LA DOLORES

El Teatro de la Zarzuela de Madrid celebra hoy el estreno de LA DOLORES, de Tomás Bretón, después de 85 años sin representarse en el Coliseo de Jovellanos, y casi 20 años sin representarse en Madrid, tras la última versión del Teatro Real. Bajo la dirección de Amelia Ochandiano (escena) y Guillermo García Calvo (musical), esta ópera española conmemora el 100º aniversario de la muerte del autor y cuenta con dos artistas de excepción encarnando el papel de la protagonista, Saioa Hernández y Carmen Solís.

Fotos: Javier del Real

Un intenso drama lírico con una partitura redonda que se podrá ver durante 13 únicas funciones, del 27 de enero al 12 de febrero y que cuenta la conocida historia que Bretón escribió a partir de la obra teatral de Feliú y Codina. "Como suele pasar en muchas zarzuelas y operas, es la historia de una mujer, atrapada y víctima de una sociedad," explica Carmen Solís. "En este caso, Dolores, que trabaja en una taberna, ha tenido una relación con un hombre del pueblo, Melchor, y él ha decidido abandonarla porque prefiere estar con una que tenga más dinero. La obra culmina cuando Dolores reúne a todos sus pretendientes y les hace ver que Melchor la quiere vengar."

LA DOLORES se pudo ver en el Teatro de la Zarzuela por primera vez hace más de 125 años, y solo un año después de que Bretón se hiciera famoso en todo el país con LA VERBENA DE LA PALOMA. Pero esta ópera verista llevó al público de la Zarzuela a contemplar y a vivir una historia de tema rural con la que conseguiría llegar a los templos líricos de todo el país, y que a día de hoy sigue muy vigente. "Se puede ambientar en el XIX, en los 50, 60 o en los 70 e incluso podría pasar en 2023 y tendría vigencia," comenta Carmen Solís.

"Si Dolores no hubiese dicho hasta aquí, no habría drama. Lo que pasa es que ella se planta y no quiere ser la otra. Pero en los años 50, que es cuando se casaron mis padres, en una ciudad de provincias, donde yo ambiento esta versión, Dolores está marcada para siempre. Ahora con las redes sociales puede pasar lo mismo. Y esto podía quedarse antes en un pueblo, pero es que ahora se extiende al mundo entero," señala la directora Amelia Ochandiano.

En esta ópera suena la famosísima jota que hizo del personaje de Dolores una leyenda, pero hay mucho más que eso en la obra de Bretón, un rico entramado de personajes y emociones, con cinco personajes masculinos que se pelean por el amor de la soprano protagonista. "Es realmente compleja, me gusta mucho musicalmente porque es rebuscado, no es lo que te esperas. Puedes conocer la famosa jota, pero tiene mucho más," apunta Saioa Hernández, que comparte con Carmen Solís el personaje de Dolores. "El maltratador puede ser Melchor, pero la actitud de los otros, que van de graciosos, casi me parece más cruel que la de Melchor, que al final cabo tiene una finalidad y un porqué en su razonamiento."

A este respecto, la directora resalta los matices y profundidad del libreto y partitura de Bretón. "Dramáticamente, hemos destacado sobre todo que los personajes de los que estamos hablando te diviertan, te resulten simpáticos, que empatices con ellos y luego te des cuenta de que son oscuros y siniestros," subraya Ochandiano. "Muchas veces en la ópera, en la música se pierden los matices y los buenos son los buenos y los malos o los malos, pero aquí hasta el personaje más cruel, que es Melchor, tiene momentos escritos de dudas."

Además, este popular drama lírico español cuenta en la nueva producción con un equipo artístico de primer orden: la escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda, el vestuario de Jesús Ruiz, la iluminación de Juan Gómez Cornejo y las coreografías de Miguel Ángel Berna, especialista en jota. "La partitura se presta muchísimo a contar la historia a través del baile también, con unos interludios preciosos y la famosa jota, uno de los números más conocidos de todo el panorama lírico español," destaca Carmen Solís. "El teatro se va a caer con la Jota. Las coreografías que ha hecho Berna son maravillosas y como siempre, el trabajar cerca de unos actores que están en figuración tan buenos, unos bailarines increíbles, contagia el arte."