Ideas para unos Reyes musicaleros

Estamos a tres días de que los Reyes Magos vengan desde Oriente a traernos regalos, y este año vienen con los camellos cargados de musicales en distintas facetas. Si todavía no les has enviado la carta, aquí puedes ver algunas ideas de última hora que harán las delicias de cualquier amante del Teatro Musical

1. Entradas

La cartelera española está en un momento muy dulce con una gran variedad de posibilidades para todos los gustos. COMPANY, LOS PUENTES DE MADISON, MATILDA, LOS CHICOS DEL CORO, LA HISTORIA INTERMINABLE, CANTANDO BAJO LA LLUVIA... Madrid tiene opciones para todos los gustos a las que se añadirá ALADDIN el próximo mes de marzo. La mayoría de producciones ofrecen tarjetas regalo e incluso cofres de lujo para regalar, conque los Reyes lo tienen todo listo para regalar buen teatro.

Barcelona no se queda corta. Si prefieres pasarte por la ciudad condal, hasta este fin de semana puedes disfrutar de GOLFUS DE ROMA. No obstante, si este fin de semana es demasiado precipitado, los reyes tienen diversas opciones como GREASE o PRETTY WOMAN que continúan pegando fuerte en la ciudad.

Además, LA JAULA DE LAS LOCAS está de gira por todo el país, así que si no eres de Madrid no tendrás que desplazarte, y próximamente EL TIEMPO ENTRE COSTURAS hará lo propio. ¡No tienes excusa!

Puedes comprar tus entradas en los siguientes enlaces:

ALADDIN

COMPANY

LOS PUENTES DE MADISON

MATILDA

LOS CHICOS DEL CORO

LA HISTORIA INTERMINABLE

CANTANDO BAJO LA LLUVIA

GOLFUS DE ROMA

GREASE

PRETTY WOMAN

LA JAULA DE LAS LOCAS

EL TIEMPO ENTRE COSTURAS

2. Cast Recordings

COMPANY publicó el pasado mes de noviembre su cuidadísimo y exquisito Cast Recording que hará las delicias de cualquier amante del Teatro Musical. Además, su producción hermana A CHORUS LINE también publicó el suyo a principios de año. Y si ya tienes ambos, todo apunta a que muy pronto podrás pedirte el Cast Recording de GODSPELL, pero para ello habrá que esperar un poco más...

EL REY LEÓN, MAMMA MIA!... Hay muchos Cast Recording en español disponibles de entre los que elegir para los reyes magos. No obstante, si prefieres oir las versiones en su idioma original, INTO THE WOODS y CABARET sacarán nuevos álbumes en formato físico a finales de este mes. Aunque no lleguen a tiempo para Reyes, a lo mejor basta con la promesa...

3. Libros

Los libros sobre Teatro musical se han publicado tradicionalmente en inglés, pero esto está empezando a cambiar y hoy en día podemos encontrar varias ideas interesantes.

El libro INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL TEATRO MUSICAL AMERICANO de Juanjo González explica de manera amena, interesante y muy clara la evolución del género desde sus inicios hasta ahora, y nos ayuda a comprender mejor el Teatro Musical moderno a través de los clásicos. Puedes encontrarlo aquí.

Si el inglés no es un problema, siempre puedes recurrir a FINISHING THE HAT y LOOK, I MADE A HAT del desaparecido Stephen Sondheim, donde explica de primera mano su proceso creativo en todas las letras que jamás escribió, o PUTTING IT TOGETHER, donde James Lapine explica cómo se coció el musical SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE.

4. Viajes

Si te has portado bien, a lo mejor puedes pedirles a los Reyes que te regalen un viaje a Londres. La cartelera londinense está en un momento muy interesante, con producciones como su reinvención de CABARET o su estreno europeo de NEWSIES haciendo las delicias de crítica y público.

Si te has portado muy, muy bien, quizá los Reyes te inviten a ver INTO THE WOODS, SWEENEY TODD, FUNNY GIRL o HADESTOWN en Broadway, cuya cartelera siempre tiene algo que ofrecer.

Sea como fuere, esperemos que los Reyes Magos reciban la carta a tiempo y vengan cargados este año de Teatro Musical para todo el mundo. ¡Felices Reyes!