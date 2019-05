Ibiza Dance Movement ofrece un curso intensivo de danza

5 de los mejores coreógrafos y coreógrafas de Reino Unido se reunirán en Ibiza el próximo mes de agosto para un curso intensivo de baile bajo el sol de la isla balear.

El curso tendrá una duración de cuatro días y contará con la presencia de Paul Roberts, que ha trabajado con artistas como Sir Paul McCartney, Robbie Williams o Katie Perry; Nikky Tow, cuyo trabajo hemos podido disfrutar en X Factor o Britain's Got Talent, además de haber trabajado con artistas de la talla de Ed SHeeran; Chris Baldock, que ha prestado su talento a la gira mundial de Sarah Brightman o a espectáculos como GREASE; Carrie Anne Ingroville, coreógrafa de musicales como SIX THE MUSICAL; y Alyx Steele, que ha trabajado en espectáculos como el David Guetta Ushuaia Show o los MTV Awards.

El precio del curso es de 300€. Puedes apuntarte enviando un correo electrónico con tu nombre a info@ibizadancemovement.comy seguir las instrucciones que te responderán.





