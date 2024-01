INTERVIEW: Hablamos con Luis Salgado sobre ¡AMERICANO! y BARBA

Luis Salgado (IN THE HEIGHTS, ON YOUR FEET) empieza 2024 implicado en la creación y desarrollo de dos nuevos espectáculos: el musical ¡AMERICANO! y el nuevo proyecto educativo BARBA con R.Evolucion Latina. De los dos shows nos habla en esta entrevista.

BWW: Has comenzado el año muy fuerte con dos proyectos como ¡AMERICANO! y BARBA. Cuéntanos cómo te uniste al primero de ellos.

Luis Salgado: Hace apenas seis meses que heredé este proyecto, que me llegó a través de Sergio Trujillo. En octubre tuve que enviar un nuevo borrador de lo que el libreto podría ser a los productores y el feedback fue positivo, lo cual hizo que nos moviéramos a una lectura a comienzos de 2024.

BWW: Acabáis de tener una 29 hour reading.

Luis: Si, esta lectura se trata de un proceso de trabajo basado en las reglas de la unión de actores, de Actor’s Equity Union, por las que el elenco y los regidores no pueden trabajar más de 29 horas, el tiempo que yo tengo desde el primer ensayo hasta que presento el producto. Es la primera vez que lo hacía, para presentarlo con el calibre de actores de la Unión y que los productores lo tomen muy en serio. Nos fue súper bien y es un proceso donde no solamente estás presentando el show sino que estás todavía trabajando, cambiando cosas, añadiendo, quitando y arreglando lo que el proyecto puede ser, y de hecho terminas para irte a trabajar otra vez y seguir desarrollando.

Es maravilloso, y en este caso en particular, nuestro productor Jason Rose terminó con una cena que hizo donde los productores inversionistas, inmediatamente después de la presentación, te daban el feedback súper honesto, lo que piensan que funciona, lo que piensan que no funciona. Es un “fogueo” bien chévere a nivel creativo, y me siento realmente muy inspirado de empezar el año así.

Luis Salgado y Sergio Trujillo

BWW: Es súper interesante cómo se va desarrollando el show y todos los pasos que hay que dar hasta llegar a Broadway. Está claro que hay mucha inversión a todos los niveles y precisamente por ese nivel de exigencia, ¿cuál dirías que es el filtro para llegar a Broadway, qué es lo que hace falta?

Luis Salgado: Obviamente un buen contenido, atractivo para un público universal, pero viéndolo desde donde estoy yo ahora, en mi carrera y en el proceso de desarrollo con estos autores con los que estoy todos los días trabajando, realmente la respuesta puede ser inesperada, pero de verdad creo que necesitas un productor muy “cojonudo”, necesitas un productor que se atreva en serio.

En la cena después de la presentación le decían a Jason Rose que el era quien estaba empujando la piedra cuesta arriba. Por más que nosotros artísticamente estemos soñando y trabajando, sino tienes un productor que vaya moviendo esa pelota para arriba y que pelee contra viento y marea, no tienes nada.

Me quito el sombrero ante el trabajo del productor y realmente lo cuesta arriba y lo quijote que tiene que ser decir “voy a llevar el proyecto al siguiente nivel”.

BWW: Llevas un montón de tiempo en la comunidad de Broadway, primero como intérprete y ahora como director creativo. Has visto cambiar mucho la cartelera y ahora para que un show encaje tiene que ser muy diferente a cuando empezaste, ¿no?

Luis: Sí y no. Nuestra industria va a creciendo mucho y se va expandiendo, definitivamente hay un oído diferente y un potencial gusto nuevo hacia historias de “minorías”, aunque somos también una mayoría, pero es cuestión de que esa mayoría tenga una voz con la misma importancia, esa es la lucha.

Dicho eso, el filtro no deja de pasar por un ángulo de una percepción o una perspectiva muy particular. Por eso, necesitamos productores latinos también o productores diversos para que el filtro sea diferente. Para que el mercado siga evolucionando necesitamos nuevas mentes y nuevos gustos en esas posiciones que te van a dar más libertades. Jason Rose y esta compañía de Quijotes me han dado la libertad para seguir mi instinto artístico, nutrir las preguntas del cuestionamiento real de la historia, que trata sobre amor familiar, comprensión, el dolor de un padre que no sabe cómo hablarle a un hijo, por su diferencia de edad y por sus diferencias sociales. Como decía el profeta, “estos hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, vienen a través de ti, pero no te pertenecen”.

Luis Salgado y el reparto de la lectura de ¡AMERICANO!

El padre y la madre han inmigrado a Estados Unidos, pensaban que le iban a encontrar un seguro social a este niño, que ahora cumple 18 años, y básicamente se ven en un aprieto de que le han mentido toda su vida, que ahora se hace un hombre, y el hombre no puede conseguir un trabajo porque no tiene papeles.

Una vez más, me enorgullezco de tener una historia latina, que no recae en un conflicto de drogas, ni de armas, ni de los estereotipos, sino que es realmente humane.

BWW: Universalizable 100%, hay un montón de comunidades que se puedan sentir identificadas por ella, con un gran atractivo para un público amplio, ¿no?

Luis: Claro, porque no importa de dónde vengas en el mundo. Como inmigrante de Estados Unidos te identificas con esa historia, y si no eres inmigrante, te identificas con lo que está socialmente ocurriendo en este instante, en las fronteras. Es un tema que realmente es necesario: humanizar la vida, los corazones y las mentes.

Nuestro protagonista Antonio Valdobinos, el personaje que inspira esta historia, es un soñador, que se siente tan americano como cualquiera y que de repente te encuentras con el hecho de que no tienes unos papeles que legalmente te hagan americano, llega el conflicto de identidad.

BWW: ¿Cuáles serían los siguientes pasos del proceso creativo tras esta lectura?

Luis: La belleza de esto es que uno ve al público, o sea, el arte crece con el feedback de un público real. Desde la primera función entendí el potencial de comedia que tiene el show. Musicalmente, Kerry Rodríguez ha hecho un trabajo maravilloso. Energéticamente te hace entender que hay unas cosas que funcionan muy bien y hay otras que son cuestionables.

Ahora necesito trabajar con mis escritores, creando nuevo material que salga cuestionando lo que acabamos de vivir, lanzarnos a un workshop de dos o tres semanas para poder sacarle partido a esas ideas e ir encontrando más el mundo de la pieza.

BWW: Además también sigues trabajando con R.Evolución Latina y tenéis un nuevo proyecto cuyo objetivo es sobre todo educativo, que es BARBA. Háblanos sobre cómo elegiste este título.

Luis: Con Revolución Latina ya llevamos 16 años trabajando, apostando por inspirar y empoderar nuestra comunidad latina a través de las artes. Uno de los programas que para mí siempre ha sido muy importante es el programa de entrenamiento a los adultos que se da gratuitamente, y cuando hacemos un showcase muy pocas veces es un producto que sea específico.

Parte de mi objetivo con Revolución Latina es lograr hacer devised theater, teatro de creación colectiva, y en este caso me llega a través de distintas personas, incluyendo Sergio Trujillo, este musical de BARBA.

Llevo más de 10 años poniendo Body Percussion en casi todo mi trabajo por mi colaboración con Valeria Cossu, así que lo identificaron muy rápido conmigo y con Salgado Productions, y esta historia es sobre el personaje de Fernando Barba, que es un músico a través de su cuerpo, que desarrolla incluso parte del festival de Body Music en Latinoamérica, que se va eventualmente por Europa, y que lamentablemente deja la tierra porque ya no puede usar su cuerpo como instrumento musical.



Luis Salgado y Valeria Cossu con el equipo de BARBA

Es muy dramático lo que le pasa, y a la vez un legado que me parece muy importante contar, porque hablamos del Body Music o el Body Percussion ahora, pero no sabemos que su raíz y su expansión tiene una influencia latina tan grande, viene desde Brasil.

Carlos Bauzys, que es el compositor de la pieza, trabajó directamente con Barba, así que hay una responsabilidad directa con multiplicar el legado de este personaje.

Es genial incluir esto dentro de nuestro programa educativo, el poder proveer por dos semanas clases gratuitas de canto, baile, actuación, enfocado bajo la figura de un personaje latinoamericano, y terminar con un Showcase Production que celebra la vida de este hombre y el trabajo que todos nuestros estudiantes han logrado hacer.

BWW: ¿Y para cuándo tenías pensado presentarlo?

Luis: En nuestra alianza con Pregones Theater PRTT, Rosalba Rolón nos ha ofrecido nuevamente su espacio en el Bronx, y vamos a estar tan pronto como del 22 al 25 de febrero haciendo nuestro Showcase Production, de BARBA.

BWW: ¡Qué bueno! Pues mucha mierda en los dos proyectos. ¡Es una gran manera de empezar el año!

Luis: Gracias. El pistoletazo de salida más fuerte, es que realmente me habían ofrecido volver a las tablas, y la pregunta ha estado en mi cabeza, de si sigo o no sigo actuando. He puesto el pie en la tierra y he decidido que me dedico de lleno a ser director y coreógrafo, Juanjo.

Mi trabajo es poder contar nuestras historias como director y coreógrafo y seguir abriendo camino para la comunidad latina. No me limito a ella, pero cuando miro a todo mi equipo en ¡AMERICANO! cada uno de ellos tenía apellidos de nuestra diáspora, ese orgullo me parece brutal y siento que la vida me ha dado la oportunidad, no solamente de representar, sino de crear espacio para que esa herencia latinoamericana e hispana pueda realmente ejercitar su arte en un circuito tan competitivo como lo es la industria aquí en Nueva York, por no decir Broadway.