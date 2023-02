IG LIVE! Hablamos con Roger Berruezo y Cristina Llorente sobre PRETTY WOMAN

Mañana 1 de marzo a las 19.10h charlaremos en directo en nuestro canal de Instagram con Roger Berruezo y Cristina Llorente protagonistas de PRETTY WOMAN en la producción de Barcelona. ¡No te lo pierdas!

Roger Berruezo Vivancos es actualmente una de las figuras más destacadas del teatro musical. Inicia sus estudios escénicos en la escuela Coco Comín de Barcelona tras dejar aparcado el mundo del diseño gráfico y, año y medio más tarde, en 2008, bajo la dirección de Ángel Llácer y Manu Guix, empieza su aventura por los escenarios teatrales con el espectáculo QUÈ, EL NOU MUSICAL.

Desde entonces hasta el día de hoy, protagoniza musicales como HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, EL MUSICAL DE MECANO, THE WILD PARTY (LA FESTA SALVATGE), COP DE ROCK Y MAR I CEL DE DAGOLL DAGOM, LA BELLA Y LA BESTIA, RENT, CASI NORMALES, EL MÉDICO, GHOST y en la temporada 2021/22 en el musical COMPANY, el alabado musical dirigido por Antonio Banderas.

Cristina Llorente ha sido o rotagonista de musicales como Ghost, El Rey León, El jovencito Frankestein, Grease, A un musical de Nacho Cano, Fiebre Hamilton, Cómplices el musical, Blancanieves Boulevard, Antigona tiene un plan y En nombre de la Infanta Carlota. También aparece en series de televisión como Parot, Centro Médico, Galerias Velvet, Gran Reserva, la pecera de Eva, Frágiles, Museo Coconut, La Lista Tonta, o campañas de publicidad.

Ganadora del Premio Broadway world- 2020 mejor actriz protagonista con Ghost

PRETTY WOMAN cuenta con un guion adaptado de JF Lawton y Garry Marshall con canciones originales de Bryan Adams y Jim Vallance, que suenan cada noche en directo de manos de 10 músicos dirigidos por el maestro Arnau Vilà. Roger Berruezo y Cristina Llorente protagonizan junto a Rubén Yuste y Erika Bleda esta fiel adaptación de la clásica película de los '80 acompañados por Javier Ibarz, Sergio Escribanoy Natán Segado.