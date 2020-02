Gisela cantará 'Into the unknown' en los Óscar

Este próximo domingo 9 de febrero se celebra la gala de los Premios Oscar, y las sorpresas de este año no dejan de sucederse.

Entre las actuaciones musicales de este año se incluirá una actuación de varias de las cantantes que ponen voz a Elsa alrededor del mundo, que acompañarán a Idina Menzel cantando la canción Into the unknown de FROZEN II, y por supuesto no podía faltar nuestra propia Elsa, Gisela, que ha puesto voz a la BSO tanto de FROZEN como de su secuela, acompañando a la voz en los diálogos de Ana Esther Alborg.

Junto a ella estarán la Elsa danesa, Maria Lucia Heiberg Rosenberg; la alemana, Willemijn Verkaik; la japonesa, Takako Matsu; la latinoamericana Carmen Sarahi; la noruega, Lisa Stokke; la polaca, Kasia Łaska; la rusa Anna Buturlina y la tailandesa Gam Wichayanee.

FROZEN II ya es la película de animación más taquillera de todos los tiempos tras desbancar al remake fotorealista de EL REY LEÓN, que se había alzado con el triunfo apenas unos meses antes. En esta entrega de los Oscar opta en la categoría de Mejor Canción con Into the unknown (Mucho más allá), aunque ha quedado fuera de la categoría a Mejor Película de Animación.





