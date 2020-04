Este viernes celebramos el cumpleaños de BARBRA STREISAND en Instagram Live

Este viernes 24 de abril es el aniversario de la leyenda viva de Broadway y Hollywood, Barbra Streisand. Esta actriz, cantante, compositora y productora, cumple 78 años en este mundo y, desde Broadway World Spain, hemos tenido la idea de celebrarlo en directo desde nuestra cuenta de Instagram con todos nuestros seguidores el mismo viernes a las 12h.

Nuestro colaborador Juan Carlos Verdú, será quien esté al frente de este directo celebrando el cumpleaños de la gran diva, desde su casa, con una caña y un aperitivo. En él nos contará curiosidades acerca de todos los musicales en los que ha participado Streisand y mostrará algunos de los mejores temas de estos.

Barbra Streisand como Dolly Levi, en HELLO DOLLY (1969)

FUNNY GIRL, HELLO DOLLY, YENTL, ON A CLEAR DAY YOU CAN SEE FOREVER, FUNNY LADY o A STAR IS BORN, son algunas de las producciones en las que ha participado a lo largo de su carrera, y que le han hecho ganar distintos premios, entre ellos, 2 Oscars.

Este viernes 24 de abril a las 12 horas, cógete un aperitivo, entra en nuestra cuenta de Instagram y celebra con nosotros el cumpleaños de Barbra Streisand, una de las artistas más influyentes en la historia de los musicales.





