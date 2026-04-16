El IAB Barcelona y ÀNIMA: Un puente entre la formación académica y la realidad profesional

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En el marco de su compromiso con la formación de excelencia y la conexión directa con el sector profesional, el Institute of the Arts Barcelona (IAB) ha celebrado recientemente una de las citas más destacadas de su calendario académico. Los estudiantes de tercer año del grado BA (Hons) Musical Theatre se sumergieron en la realidad de la escena actual a través de un encuentro con el equipo de ÀNIMA, el musical original catalán que ha captado la atención de la crítica y el público. Esta actividad se ha desarrollado como parte de la Industry Week 2026, una semana intensiva que transforma el campus de Sitges en un puente directo hacia el mercado laboral internacional.

Inmersión total en la Industry Week

Durante la Industry Week, el IAB sustituye las clases regulares por una agenda de talleres, audiciones y sesiones de preguntas y respuestas con figuras de primer nivel. El objetivo principal es exponer a los futuros artistas a los estándares de mercados globales como el West End o Broadway, sin perder de vista la vibrante escena de proximidad en Barcelona. En este contexto, la participación de Gara Roda, directora de ÀNIMA, resultó fundamental para que los alumnos comprendieran los mecanismos de una producción de gran formato desde su concepción hasta su llegada a escenarios emblemáticos como el Teatro Nacional o el Tívoli.

Un Tour exclusivo

El encuentro incluyó una enriquecedora reunión previa a la función, en la que los estudiantes pudieron dialogar con el núcleo creativo de la obra. Además de la directora, participaron los escritores Victor Casademunt y Oriol Burés, el director musical Gerard Alonso y la coreógrafa Clara Casals. Esta interacción permitió a los alumnos profundizar en aspectos técnicos y artísticos, como la gestión del casting, la relevancia de la figura del swing en las producciones contemporáneas y la disciplina necesaria para trabajar bajo las órdenes de una dirección profesional.

La experiencia culminó con un recorrido exclusivo por el backstage para las alumnas Elsa Martín y Eli Baquer, quienes, guiadas por Gara Roda, observaron de cerca los detalles del vestuario y la maquinaria interna de la obra. Durante esta visita, Roda fue transparente sobre la cara menos visible de la profesión: el "duelo" emocional que supone sacrificar elementos creativos por el bien de la narrativa global. La directora subrayó la importancia de la adaptabilidad, instando a los jóvenes a no enamorarse de cada decisión técnica para poder evolucionar junto al espectáculo.

Resiliencia: "No aceptéis un 'no' por respuesta"

Uno de los mensajes más contundentes que dejó la jornada fue la necesidad de resiliencia en una industria altamente competitiva. Gara Roda animó a los intérpretes a persistir frente al rechazo, recordando que el éxito suele ser el resultado de no aceptar un "no" por respuesta. Esta filosofía de perseverancia parece dar sus frutos en el IAB, ya que tras la última edición de la Industry Week, más del 80% de los estudiantes de la cohorte de Teatro Musical recibieron ofertas de representación o contratos profesionales, avalando el éxito del modelo pedagógico de la institución.

Identidad y Futuro

Finalmente, el encuentro puso en valor la importancia de la identidad cultural en el teatro musical. La recomendación de escribir y crear en la lengua propia para mantenerla viva resonó con especial fuerza en una comunidad tan diversa como la del IAB, que acoge a estudiantes de más de 50 nacionalidades.

El Institute of the Arts Barcelona (IAB) es una institución de educación superior y formación en artes escénicas de primer nivel, situada en la localidad costera de Sitges, cerca de Barcelona

Inaugurado en 2013, el IAB ofrece programas de grado (BA Hons) en disciplinas como actuación, danza contemporánea y comercial, y teatro musical. Los programas están validados por la Universidad John Moores de Liverpool (LJMU). Además IAB ofrece programas de pre-grado en estas disciplinas.

Su metodología se centra en el "aprender haciendo" y en un enfoque basado en la individualidad, con el objetivo de que cada artista encuentre su propia voz a través de una formación práctica rigurosa.

Además, se distingue por ser una comunidad activa y multicultural que acoge a estudiantes de más de 50 nacionalidades diferentes en sus instalaciones, que incluyen teatros, estudios con luz natural y bibliotecas especializadas.

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