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Coreógrafo inquieto, narrador incansable y una de las figuras más versátiles de la escena actual, Carmelo Segura se ha alzado con el Premio del Público BroadwayWorld Spain a la Mejor Coreografía por su trabajo en GODSPELL, la aclamada producción de Teatro del Soho CaixaBank.

Charlamos con él para repasar este galardón otorgado directamente por los espectadores, su complicidad escénica con Antonio Banderas, el fenómeno del concierto 20 aniversario de HOY NO ME PUEDO LEVANTAR y su visión sobre la madurez del teatro musical en nuestro país.

© Fotos de Patricio Gou y Mista

ENTREVISTA CON CARMELO SEGURA |

BroadwayWorld Spain: ¡Enhorabuena por el trabajo y por el premio! Teniendo en cuenta que los Premios BroadwayWorld Spain los vota directamente el público, ¿cómo ha sido recibirlo y sentir ese respaldo de la gente?

Carmelo Segura: La verdad es que no me lo esperaba para nada. Me acuerdo de que me avisaron desde el Teatro del Soho de que estaba nominado mientras estaba en México montando el 20 aniversario de HOY NO ME PUEDO LEVANTAR. Con las ocho horas de diferencia, me desperté por la mañana con la noticia y me quedé en shock: «¡Guau! ¿En serio?». No me esperaba ganarlo en absoluto, así que se recibe con muchísimo cariño.

Sobre todo porque en GODSPELL teníamos un formato muy particular. Al competir con títulos como WICKED o CABARET, donde los coreógrafos suelen disponer de un gran elenco de bailarines para explayarse en el trabajo coreográfico, nuestro caso era muy distinto: son diez actores en escena que no salen en ningún momento y defienden una partitura muy compleja. El proceso creativo fue un reto enorme. Por eso me sorprendió tanto y lo recibo con tanta gratitud.

BWW: GODSPELL es una obra muy singular a nivel de movimiento. ¿Qué crees que ha sido lo que más ha conectado con el público en esta versión?

Carmelo Segura: Es algo que no paro de pensar. Cuando arrancamos la primera etapa con Emilio Aragón fue un proceso duro, era la primera vez que nos juntábamos todos. Nos dimos cuenta sobre la marcha de la tremenda dificultad vocal de las partituras y arreglos, lo que hacía que el movimiento fuese mucho más difícil de encajar. Además, la temática del musical a todos nos generaba cierto respeto al principio, hasta entender cuál era el significado real de lo que queríamos contar.

El giro vino cuando recibí la llamada de Antonio Banderas diciéndome: «Carmelo, vamos a hacerlo de nuevo, pero quiero evolucionarlo a otro sitio». Íbamos a reponerlo en Málaga y traerlo a Madrid, donde el público es muy exigente y compites con una cartelera masiva. Lo que en principio iba a ser una serie de ajustes terminó convirtiéndose en un cambio absoluto.

Antonio tiene una hiperactividad creativa muy parecida a la mía; generamos una hermandad creativa instantánea. Puso sobre la mesa un mensaje muy claro: más allá de que creyésemos o no en Dios, en momentos bélicos y de conflicto como los que vivimos hoy, el foco debía estar en trabajar la empatía, el amor y la unión de ese grupo de actores encerrados en un espacio. Eso nos abrió caminos nuevos. Se suponía que era una reposición y montamos prácticamente una obra nueva en solo tres semanas. Nos encantó trabajar bajo esa presión. Además, contar con actores que repetían, como Angy Fernández o Roko, ayudó a que el material estuviese integrado y cerrásemos el círculo de una forma muy bonita.

BWW: Como creador, ¿cómo se vive el proceso de transformar de raíz una coreografía que ya habías diseñado previamente?

Carmelo Segura: Los creativos nunca estamos satisfechos con lo que hacemos; cambiar y evolucionar es nuestra adicción. De hecho, en mis proyectos suelo pedir estrenar e irme, porque si me quedase no pararía de retocar cosas. A veces necesitas alejarte del material para darte cuenta de lo que realmente estabas buscando.

De la mano de Antonio fue facilísimo porque nos entendimos a la perfección: a cada idea que lanzaba el uno o el otro, la pieza crecía. Cuando el director y el coreógrafo hacen ese match, todo fluye. Y Antonio no tiene límites; cuando surgió la idea de la tela blanca al final, me dijo entre risas: «Como no funcione, me pagas tú la tela entera». Trabajar con alguien que no te pone frenos y se lanza al vacío contigo es una maravilla.

BWW: Estás viviendo también un momento espectacular en México con el concierto 20 aniversario de HOY NO ME PUEDO LEVANTAR. ¿Cómo ha sido encarar una producción de esa magnitud?

Carmelo Segura: Alejandro Gou, uno de los productores más importantes de Latinoamérica, me fichó hace años tras vernos trabajar con Andrew Lloyd Webber en JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT (JOSÉ EL SOÑADOR). Desde entonces no he parado de trabajar con ellos en grandes producciones como SPAMALOT, GREASE o MATILDA.

Para los 20 años de HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, los socios productores —que son el elenco original de México: Alan Estrada, Fernanda Castillo y Luis Gerardo Méndez— no querían hacer una réplica del musical tradicional, sino un show conmemorativo inmenso en formato concierto, repasando todos los números con una puesta en escena bestial: pantallas LED gigantes, 20 bailarines y un despliegue técnico descomunal.

Las entradas salieron a la venta y se agotó la temporada entera en tres días. Había una presión mediática enorme tanto en México como en España. Llegué justo de grabar Drag Race España, donde hago la dirección artística y coreográfica, y tuvimos que montar 20 números en tiempo récord: tres semanas de estudio y una de montaje técnico en lugar de los tres meses habituales.

Al ser formato concierto no había que seguir una dramaturgia lineal estricta, pero mi objetivo fue convertir cada número en una auténtica locura visual. Busqué intérpretes del movimiento con muchísima personalidad que capturasen la esencia cruda de la Movida madrileña. Además, junto a Alan Estrada, decidimos dar un paso más en la inclusión: en lugar del enfoque convencional para los personajes de Las Pepas, convocamos una audición específica con las casas de voguing de México. Fue una experiencia increíble y la primera vez que se lleva esa cultura a este nivel en el teatro comercial. El recibimiento ha sido impresionante y ojalá surja la oportunidad de poder cruzar el charco y llevar este concierto a Madrid.

BWW: Con tu trayectoria en danza contemporánea y tu paso por compañías como la Royal Opera House de Londres, ¿qué es lo que trasladas de ese universo a tus coreografías de teatro musical?

Carmelo Segura: Yo me considero, ante todo, un director coreográfico de contemporáneo. Empecé en Londres, fui bailarín del Royal Opera House y después estuve seis años como coreógrafo residente en Teatros del Canal. Mi llegada al teatro musical vino de forma orgánica: mi primer trabajo en el género fue un musical homenaje a Michael Jackson con su propia familia.

No sé trabajar copiando conceptos preestablecidos. Creo que el secreto de seguir trabajando en grandes producciones es haber construido una identidad propia llevando el lenguaje contemporáneo al teatro musical, algo que no era tan habitual. Mi base siempre es contar historias a través del movimiento, con referentes como Lloyd Newson o Matthew Bourne.

Con los años y la madurez aprendes a dirigir a cada tipo de elenco. No es lo mismo trabajar con un bailarín de contemporáneo, que aporta una libertad interpretativa innata, que con un intérprete de teatro musical, que suele estar más acostumbrado a la cuenta técnica de «uno, dos, tres, cuatro» y al que tienes que guiar para que respire el movimiento y lo llene de intención.

BWW: Se suele hablar de Madrid como una de las grandes capitales del teatro musical. Desde la perspectiva del movimiento y la coreografía, ¿cómo valoras el estado actual de nuestra industria?

Carmelo Segura: En España hay un talento descomunal y una generación nueva que ha crecido viendo y haciendo teatro musical de altísimo nivel. El sector está muy globalizado y los profesionales viajan, se forman fuera y enriquecen la escena.

Si tuviera que poner una pega al funcionamiento del mercado en Madrid, es que la industria concentra casi todos los grandes estrenos en las mismas fechas del año en lugar de distribuirlos en temporadas escalonadas como ocurre en el West End londinense. Eso a los creativos nos limita bastante la posibilidad de compaginar proyectos entre distintas productoras. Aun así, el crecimiento técnico y artístico de los últimos años es innegable.

BWW: Para terminar: si pudieras elegir cualquier título para coreografiar, ¿cuál sería tu sueño pendiente?

Carmelo Segura: Como coreógrafo, MOULIN ROUGE! me fascinaría. Y le tengo un cariño muy especial a KINKY BOOTS, porque formé parte del elenco original de la película en Londres como uno de los Angels junto a Chiwetel Ejiofor. Vivir aquel rodaje, entrenar un mes entero en tacones con el equipo de maquillaje y el coreógrafo fue una fantasía irrepetible; me encantaría poder coreografiar el musical algún día.

Pero más allá de los títulos internacionales, mi gran deseo es formar parte de un gran musical original basado en nuestra propia historia. En España tenemos dramaturgos, compositores y directores con un nivel extraordinario. Ya va siendo hora de que generemos nuestros propios títulos de gran formato en lugar de depender únicamente de la compra de franquicias extranjeras. El talento está listo para poner nuestras historias sobre la mesa.

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