EL JOVENCITO FRANKENSTEIN comienza su gira

El próximo 11 de octubre comenzará en Barcelona la gira de EL JOVENCITO FRANKENSTEIN, siendo así el Teatro Tívoli su primera parada.

Tras la ciudad condal, el musical viajará a Vigo (28 de noviembre en el Teatro Afundación), Bilbao (19 de diciembre en el Teatro Arriaga) y Sevilla (8 de enero en FIBES), para luego visitar muchos otros puntos de nuestra geografía aún por anunciar.

Esta comedia está producida por LETSGO, productora que celebra sus 10 aniversario en este momento y que ha traído éxitos la saga THE HOLE y LA FAMILIA ADDAMS. La próxima temporada, además, estrenará la adaptación musical de GHOST en Bilbao, para luego llevarla a la Gran Vía Madrileña.

Esteve Ferrer, responsable también de LA FAMILIA ADDAMS, es el director de esta descacharrante comedia que finalizó en mayo su temporada en Madrid.

El reparto madrileño ha estado formado por Víctor Ullate Roche, Marta Ribera, Jordi Vidal, Albert Gràcia, Cristina Llorente, Teresa Vallicrosa, Pitu Manubens y Gerard Mínguez, además de un ensamble compuesto por Pablo Plaza, Joselu Lopez, Adrián Quiles Arias, Álex Chávarri, Avelino Piedad, Maria José Garrido, Desirée Moreno, Laura Castrillon, Belén Marcos y Graciela Monterde. También se contó con los swings Chema Zamora y Natalia Delgado, que además hizo las veces de Dance Captain. Los covers de los personajes femeninos y masculinos han sido Thais Curiá y Natxo Núñez. Todavía no se ha confirmado el reparto con el que contará el musical en gira.

Esta comedia musical está adapta la delirante película homónima que Brooks dirigió en 1974, basada en la novela de Mary Shelley, y que llevó a los escenarios bajo la dirección y coreografía de Susan Stroman.

La obra comenzó su andadura en los escenarios en 2007 en el Paramount Theatre en Seattle, Washington, hasta estrenarse en Broadway, protagonizado por Roger Bart como Frankenstein, Megan Mullally como Elizabeth, Christopher Fitzgerald como Igor, Sutton Foster coo Inga, Andrea Martin como Frau Blucher. Continuó posteriormente su gira por Estados Unidos y en 2017 llegó al West End de Londres, donde continúa en cartel en la actualidad con un rotundo éxito de público.

Esta adaptación electrizante de la película monstruosamente divertida de Mel Brooks incorpora el estilo de la gran pantalla sumando además características teatrales que convierten a la obra en una brillante creación artística. El show está compuesto por melodías memorables como 'The Transylvania Mania', 'He Vas My Boyfriend' y el mítico 'Puttin' On The Ritz'.

Las entradas para las primeras ciudades de la gira ya pueden encontrarse en su página web.





