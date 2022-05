Daniel Diges nos habla de KINKY BOOTS

Tras el éxito de la primera temporada de KINKY BOOTS, el musical dirigido por Ricky Pashkus volvió a Madrid en abril. Esta vez los protagonistas se han subido al escenario del Teatro Calderón de Madrid.

Este musical, con texto de Harvey Fierstein y música y letras de Cyndi Lauper, está dirigido por Ricky Pashkus y producido por RIMAS Europe.

El espectáculo cuenta con un elenco compuesto por 24 artistas encabezados por Daniel Diges (Charlie), Tiago Barbosa (en el papel de Lola), Angy Fernández (Lauren) y Kristina Alonso (Nicola). A ellos se suman Alberto Sánchez (interpretando a Mr Price), Daniel Huarte (en el papel de Don), Marc Flynn(Harry), Mary Capel (Pat), Malia Conde (Trish), Laia Prats (Marge), Diego Rodríguez (Bailey), Javier Ariano y Clara Lanzini.

Puedes comprar aquí tus entradas para KINKY BOOTS.

Hemos hablado con uno de los protagonistas, Daniel Diges, que da vida a Charlie.

BroadwayWorld Spain: Cuéntanos un poco sobre tu personaje, si ha sido difícil meterse en la piel de Charlie o si te sientes identificado o no con él.

Daniel Diges: Es un personaje que me ha vibrado bastante desde el principio, es uno de esos personajes que desde el primer momento te habla y te dice cómo lo tienes que llevar. Ha sido muy gustoso de hacer, sobre todo la parte cómica, porque yo me lo paso muy bien. Luego, en el segundo acto, Charlie tiene una parte más insegura, volviéndose incluso agresivo, y esa ha sido la parte que más he sufrido a la hora de hacerla, pero no porque sea difícil, sino porque le he metido muchas cosas mías personales para entrar en ese tipo de registros.

Fotografía: Nacho Careaga

BroadwayWorld Spain: Has mencionado la parte cómica, y al final KINKY BOOTS es una de las comedias más divertidas de la temporada, y dicen que hacer comedia no es fácil. ¿Cómo es la experiencia de hacer comedia?

Daniel Diges: Yo siempre digo que la comedia es matemáticas, y cuando yo estudiaba arte dramático siempre intentábamos llevar la comedia a esa parte matemática. Si un chiste no lo haces con la medida o el silencio justo con el que tiene que ir, el gag no funciona. Y es muy bonito saber hacerlo, a mí me encanta hacer comedia. Aunque es cierto que no siempre hay que hacer gracia. Yo he aprendido una cosa interpretando a Charlie, porque al principio, en los ensayos, yo me lo llevaba más hacia lo cómico, pero en el fondo es un personaje al que no le hace falta hacer reír, porque desde el principio con su actitud y su sinceridad puede causar gracia.

Fotografía: Nacho Careaga

BroadwayWorld Spain: ¿Cómo está siendo esta segunda parte de la temporada en el Teatro Calderón? ¿Está teniendo la acogida que esperabais?

Daniel Diges: Está siendo impresionante. A mí me está recordando mucho en cuanto a energía a HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, que fue cuando yo empecé. Es la energía esa de ver a todo el público de pie incluso antes de que la función haya terminado. Además es que el Calderón, junto con el de Príncipe Pío, es uno de mis teatros favoritos de Madrid porque fue donde empecé QUEEN, fue mi primer concierto de 'Algo pequeñito' cuando hice la presentación de mi primer disco. Es un teatro que tiene mucha historia para mí, y es como actuar en casa.

BroadwayWorld: ¿Qué le dirías a una persona para convencerla de que vaya a ver KINKY BOOTS?

Daniel Diges: Pues que queda muy poco para poder disfrutarlo, solo un mes y que creo que actualmente es de lo mejor que hay en Madrid. Van a llorar y van a reír. Yo siempre digo que el que entra a ver KINKY BOOTS lo hace con un alma y sale con otro tipo de alma y con las ideas más abiertas. Creo que en los tiempos que corren es fundamental ven una obra como esta porque te hace crecer como persona.

Fotografía: Nacho Careaga

BroadwayWorld Spain: Has mencionado antes que el Teatro de Príncipe Pío es uno de tus favoritos, y precisamente es ahí donde tienes tu propio espectáculo. ¿Cómo está siendo la experiencia de CINEMAN SHOW?

Daniel Diges: Estoy súper feliz porque ahora mismo estoy haciendo dos cosas que siempre he querido hacer: interpretar a un personaje súper bonito y hacer mi propio show con guiones cómicos y canciones muy conocidas. Estoy alcanzando unas metas que son las que siempre he tenido en la cabeza y es algo que me hace muy feliz. Además, CINEMAN empezó siendo un concierto para unas cuantas funciones y lo han dejado como espectáculo fijo en el Teatro Príncipe Pío. Y esto ha sido posible gracias al buen recibimiento del público, porque es un musical que tiene mucho mensaje y que emociona a todos.