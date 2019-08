CASTING CALL: WE WILL ROCK YOU convoca audiciones

La inauguración del nuevo Gran Teatro Bankia Príncipe Pío vendrá marcada por el estreno de la nueva versión renovada del musical WE WILL ROCK YOU, un clásico entre los jukebox musicals con canciones de la mítica banda de rock QUEEN.

Para esta nueva producción, se acaba de abrir una nueva convocatoria de castings para los siguientes personajes y perfiles:

GALILEO FIGARO

Actor protagonista. Edad aparente 20-25 años. Tesitura vocal: tenor. Canciones: We are the championsy I want to break free.

SCARAMOUCHE

Actriz protagonista. Edad aparente 20-25 años.Tesitura vocal: soprano. Canciones: Somebody to lovey Who wants to live forever.

OZZY

Actriz secundaria. Edad aparente 25-30 años. Tesitura vocal: mezzo. Canción: No one but you.

BRIT

Actor secundario. Edad aparente 25-30 años. Tesitura vocal: tenor. Canción: I want it all.

KHASHOGGI

Actor secundario. Edad aparente: de 30 años en adelante. Tesitura vocal: tenor. Canciones: Seven seas of rhye y A kind of magic.

KILLER QUEEN

Actor/actriz (el personaje puede ser interpretado por hombre o mujer). Edad aparente de 30 años en adelante. Tesitura vocal: mezzo. Canción: Another one bites the dust.

POP

Actor secundario, buenas dotes interpretativas. Edad aparente: de 40 años en adelante. Tesitura vocal: barítono. Canción: These are the days of our lives.

Todos los papeles requieren un nivel alto de inglés, ya que las canciones de la producción serán interpretadas con su letra original.

Para participar en la convocatoria, envía tu CV y dos fotos, una de cara y otra de cuerpo entero, a produccion@laestacion.com, indicando en el asunto el personaje para el que se desea audicionar, antes del 23 de septiembre.

