Borja Quiza y Cristina Faus nos hablan de EL BARBERILLO DE LAVAPIES

Esta noche el telón se levanta de nuevo para la última producción del Teatro de la Zarzuela de la famosa obra con música de Francisco Asenjo Barbieri y texto de Luis Mariano de Larra estrenada hace 147 años en ese mismo teatro. Esta versión se pudo ver hace 3 años y fue muy celebrada por crítica y público. Sus protagonistas Borja Quiza, que interpreta a Lamparilla, y Cristina Faus, que da vida a Paloma repiten en esta ocasión ambos roles que además han repetido después de gira por Oviedo, Sevilla y Valencia. "Tuvimos la oportunidad de comprobar que la música de Barbieri devolvía cierta sensación de alegría o de luminosidad al público, en unos momentos un poco difíciles para todos," cuenta Borja, que recuerda que parte de la gira se paralizó por la pandemia.

"Yo he cambiado porque en este tiempo de pandemia he podido reflexionar mucho y además he tenido dos hijos en estos años, le he impregnado de todo esto a mi Paloma," comenta Cristina. "Pero en cuanto a la frescura, me sigo divirtiendo un montón con este personaje, me lo paso bomba, le saco en cada ensayo cosas nuevas, tanto a la música como al texto."

Esta no es la primera vez que los dos actores coinciden en el escenario, y de hecho su primera producción juntos fue precisamente EL BARBERO DE SEVILLA en una versión que hicieron en Bogotá, interpretando a Rosina y Fígaro, dos roles muy parecidos a su Lamparilla y Paloma, por la intención deliberada por parte de Barbieri de hacer su BARBERO a la española. "Cristina y yo nos llevamos muy bien," remarca Borja. "Nos compenetramos muy bien, es una artista estupenda, y ese buen rollo que tenemos, la amistad de años y el respeto profesional que nos tenemos hacen que trabajemos muy bien y a gusto juntos, y rememos en la misma dirección. El éxito de EL BARBERILLO sería imposible si nos centrásemos en los éxitos individuales, hemos conseguido una cohesión de la compañía muy importante."

La producción de EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS que se podrá ver a partir de esta noche y solo hasta el 26 de junio en el Teatro de la Zarzuela cuenta con adaptación del texto y dirección escénica de Alfredo Sanzol, en su primera incursión en la lírica. "Desde que en 2019 empezó con la obra insistió en estar presente en los ensayos musicales, porque el ritmo del texto lo ha querido impregnar de los ritmos y los colores de la música y eso se nota," señala Cristina. "Cuando un director de escena se involucra en la parte musical se nota, de repente el texto crece de una manera musical y aunque sea prosa o verso se enriquece."

María Miró, Borja Quiza y Cristina Faus

"Hace 3 años cuando lo montamos, Alfredo fue muy observador las primeras semanas y nos supo guiar con mucha mano izquierda y respeto, pero llevándonos hacia su manera de trabajar los textos que es muy humanista y natural," señala Borja. "Solo se centró en no caer en manierismos de la tradición, quizá en la actualidad un poco anacrónicos, y llevándolo a algo más natural, sin tener que llevar al casticismo o buscar ripios del XVIII. Con eso conseguimos conectar con el público de hoy. Creo que el texto de Larra tiene eso que tienen las obras universales, que son atemporales. Hace 150 años de la obra, y a mis hijas, por ejemplo, con 6 años, les entusiasma."

Para redondear esta versión de 10, EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS cuenta con coreografías de Antonio Ruz. "Su visión era integrarnos a todos en una fiesta en la que todo el mundo baila, el que baila mejor y el que baila peor, el que es más guapo y más joven y el que no lo es tanto," destaca Borja. "Esto integra a todos los cuerpos que participan en la función, difumina la línea que hay entre los solistas, ballet, coro y figuración, todos somos partes de lo mismo."

"Ha modernizado muchas cosas, manteniendo la tradición de lo que es una jota pero metiendo movimientos desde otra visión que la enriquece," comenta Cristina. "Yo no soy bailarina, por supuesto, pero he estado desde el principio como una más, y así me ha tratado él, me ha exigido y me he beneficiado. ¡Ahora quiero trabajar siempre con él, no solo por el baile sino por sus movimientos de escena!"

EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS se podrá ver durante 10 únicas funciones hasta el 26 de junio. "Para mi está en el top 10 de la historia del género, y además en esta producción se han alineado los astros, ha salido todo bien, es un éxito rotundo, lo hemos hecho en cuatro ciudades y siempre funciona," remarca Borja. "Es la mejor producción del BARBERILLO probablemente en la que uno puede verse. Es algo imperdible."

