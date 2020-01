BWW TV: Entrevista al equipo de UN DÍA CUALQUIERA

Por primera vez en Madrid, tendremos la oportunidad de disfrutar de ORDINARY DAYS de Adam Gwon, adaptada al castellano como UN DIA CUALQUIERA. Será los lunes a las 20.30h a partir del 24 de febrero de 2020, en la sala 2 del Nuevo Teatro Alcalá y solo durante 6 únicas funciones improrrogables. Las entradas están ya a la venta aquí y en la taquilla del teatro.

Este musical de pequeño formato se estrenó en Londres en 2008, y al año siguiente dio el salto al Off-Broadway, consolidando a Adam Gwon como uno de los compositores más prolíficos de la nueva generación de Teatro Musical de Nueva York, avalado por diversos premios y por obras como THE BOY DETECTIVE FAILS, CAKE OFF o CLOUDLANDS. Desde entonces, la obra se ha visto en todo el mundo, desde Paris a Buenos Aires, y en 2015 llegó a Barcelona, recibiendo el Premio Teatro Musical al Mejor Musical Off al año siguiente.

La historia de UN DIA CUALQUIERA tiene lugar en Nueva York. El musical nos muestra un día a través de la mirada de cuatro personajes (Claire, Jason, Warren y Deb), explorando cómo se conectan sus vidas de manera casual pero a la vez de manera extraordinaria. A través de las 19 canciones que componen el espectáculo conoceremos las cuatro vidas de los protagonistas y veremos los lazos que les unen y les separan, los puntos que tienen en común cada una de sus personalidades aunque, de entrada, parezcan muy distintas. UN DÍA CUALQUIERA es un musical contemporáneo que nos habla directamente de nuestro día a día, de la conexión con las personas que nos rodean y de cómo nuestras acciones afectan a los demás.

Uno de los atractivos de esta nueva producción es sin duda su reparto de lujo, formado por artistas con una amplia trayectoria en Teatro Musical en España: Oriol Burés (LA JAULA DE LAS LOCAS, LA CUBANA) como Warren, Laura Enrech (LOS MISERABLES, ANASTASIA, LA BELLA Y LA BESTIA) como Deb, Nacho Brande (EL REY LEÓN) / Víctor Gómez (LA TIENDA DE LOS HORRORES, GREASE) como Jason, y Marina Pastor (LO TUYO Y LO MÍO, SISTER ACT). La adaptación de la obra corre a cargo de Marc Gómez, la dirección es de Ferran Guiu (que ya dirigió la versión de Barcelona en 2015) y la dirección musical es de Gonzalo Fernández.





