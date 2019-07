BWW Spain Instagram TakeOver con Pepe Nufrio (INTO THE WOODS Barrington Theatre)

El actor español Pepe Nufrio, Príncipe Rapunzel en el musical, controlará la cuenta de BroadwayWorld Spain el próximo viernes 5 de julio desde Barrington Stage (Massachusetts). ¡No te lo pierdas!

"Todo es posible en el bosque." Esta es la promesa, y premisa, del querido y premiado musical de Stephen Sondheim INTO THE WOODS. Un panadero sin hijos y su mujer luchan por romper su maldiciendo familiar embarcándose en un viaje por el bosque donde se encuentran con Rapunzel y su madre, Cenicienta, Jack (el de las habichuelas), Caperucita Roja y otros personajes de cuentos. Sus historias se mezclarán de forma inesperada - descubriéndonos lo que pasa después del "Felices Para Siempre." La partitura, endiabladamente ingeniosa, te hechiza, con un aviso: "Cuidado con lo que deseas."

Este es el debut del español Pepe Nufrio en Barrington Stage Company. Pepe es un actor neoyorquino nacido en Madrid. Después de 20 años en Espa'a y a mitad de su carrera de económicas, deicidió mudarse a Nueva York y estudiar interpretación en AMDA. Entre sus créditos: Evita (St. Louis Repertoire), West Side Story(Philadelphia Orchestra), From Here to Eternity(NYC's Jerome Robbins Theater), Grease (Pioneer Theater Company), The Hunchback of Notre Dame (Fulton Theater). Visita su página oficial: pepenufrioart.com





