BWW Spain Instagram TakeOver con Daniel Diges (KINKY BOOTS)

El próximo sábado, 7 de mayo, Daniel Diges, protagonista de KINKY BOOTS, controlará durante 24 horas la cuenta de BroadwayWorld Spain en Instagram. El actor compartirá todos los secretos de este musical que actualmente se puede ver en el Teatro Calderón de Madrid. ¿Te lo vas a perder?

Daniel Diges nació en Madrid el 17 de enero de 1981. Este joven actor y cantante español, tras concluir sus estudios de Arte Dramático, se dio a conocer con su papel de "Gato", en la serie juvenil NADA ES PARA SIEMPRE, emitida por Antena 3 TV, entre los años 1999 y el 2000. Continuó su carrera en televisión con su participación en otras series de gran éxito como HOSPITAL CENTRAL, AQUÍ NO HAY QUIÉN VIVA o ANA Y LOS SIETE.

En 2006 dio el salto al teatro, actuando en la obra musical HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, musical basado en los temas del grupo Mecano, continuando en 2007 en el musical de Queen WE WILL ROCK YOU. Ya en el año 2008 formó parte del musical HIGH SCHOOL MUSICAL representando a Troy, concluyendo ese mismo año con el personaje de Sky en el musical MAMMA MIA!, durante 2009 y principios de 2010.

Desde noviembre de 2010 hasta Marzo de 2012, Diges interpretó el papel de Enjolras en la nueva versión del musical LOS MISERABLES en Madrid. Desde septiembre de 2012 representó el papel de Gastón en el musical LA BELLA Y LA BESTIA y en 2013 volvió al musical HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, interpretando a Mario, el protagonista. En la gira 2013-2014 del musical LOS MISERABLES encarnó el personaje protagonista de Jean Valjean.

En 2017 estrenó como Jean Valjean en la producción brasileña de Les Misérables, en São Paulo y en 2018, interpretó al mismo personaje en la nueva producción mexicana del musical. En 2019 interpretó el personaje de Rob J. Cole en el musical EL MÉDICO, que se estrenó en el Teatro Nuevo Apolo. Actualmente interpreta a Charlie en KINKY BOOTS, además de contar con su propio espectáculo CINEMAN SHOW, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío.

Compaginando con sus giras teatro-musicales, durante los años 2012 y 2013 participa en el programa de Antena 3 TV TU CARA ME SUENA, donde ocho famosos deben transformarse cada semana en un cantante y cantar una de sus canciones, y donde Daniel Diges con actuaciones míticas interpretando a diversos artistas como Whitney Houston, Antonio Molina, Tino Casal, Nino Bravo o David Bustamante, quedó en segunda posición gracias a su gran versatilidad.

En el 2011 crea y produce junto a David Ordinas, Ignasi Vidal, Pablo Puyol y Zenon Recalde el espectáculo PÓKER DE VOCES. Dicho espectáculo es interpretado en el Teatro Calderón y Lope De Vega de Madrid con aforo completo. También se interpretó en el Teatro Rialto Movistar de Madrid y en diversas ciudadesespañolas como Barcelona o Xátiva (Valencia) durante los años 2011 y 2012, vendiendo todas las localidades.

En 2010, Daniel Diges, se presentó como candidato para representar a España en el Festival de Eurovisión con el tema "Algo pequeñito", canción compuesta por Jesús Cañadilla y con arreglos y producción de Alejandro de Pinedo, un vals que contó con la colaboración de David Velardo en los coros y tres bailarines cuya original puesta en escena había sido inspirada en el cuento "El Soldadito de plomo".

En marzo de 2010 Daniel Diges firmó un contrato con la discográfica Warner para grabar un álbum. El álbum homónimo Daniel Diges, está producido por el compositor y productor Óscar Gómez.a?? En 2012 lanzó su segundo álbum ¿Dónde estabas tú en los setenta?, un disco de versiones de canciones de la década de los 70.a?? En 2014 saca a la venta su tercer disco de estudio "Quiero", producido por Daniel Ambrojo, y que contiene 10 canciones inéditas de corte de pop melódico compuestas por él y por autores creadores de los mayores éxitos de artistas como Malú, Carlos Rivera o Tamara. En 2015 salió al mercado su cuarto álbum de estudio Calle Broadway, un disco que recorre los mayores éxitos del teatro musical, con temas que en su momento protagonizó Daniel Diges en su versión española, o que le habría gustado protagonizar.

