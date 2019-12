BWW SPECIAL: ¿Qué novedades nos esperan en 2020?

Hoy termina 2019 y el año que viene promete traer muchas novedades musicaleras. ¡Repasamos lo más destacado de los proyectos para el nuevo año!

Para empezar, 2020 arranca con la primera edición de MADRID ES MUSICAL. Celebrando que Madrid es la "Capital Mundial de los musicales en español", el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con las productoras de grandes musicales, presentará un evento único e irrepetible: los días viernes 3 y sábado 4 de enero de 2020 madrileños y turistas podrán disfrutar desde las 12.00 del mediodía y hasta pasadas las 14.00 una muestra de los 7 musicales más relevantes de la ciudad: El viernes 3 de enero BILLY ELLIOT será el espectáculo encargado de arrancar este evento, seguido de ANASTASIA y EL REY LEÓN, para cerrar la jornada con EL MÉDICO. El sábado 4 de enero, por su parte, la jornada la abrirá 33 EL MUSICAL, seguido de LA JAULA DE LAS LOCAS y cerrando la mañana con GHOST.

También a comienzos de año, después de que EL MÉDICO se despida del Nuevo Apolo para comenzar su gira nacional, FLASHDANCE desembarcará en Madrid a partir del 23 de enero. Esta será la presentación de la productora Selladoor en la capital, después de haber estrenado este espectáculo en Barcelona. Su director, JC Storm, comentó en una entrevista para BroadwayWorld que entre los planes de la productora para su división en España está traer títulos como JERSEY BOYS o FOOTLOOSE.

Además en 2020 el proyecto del Teatro Principe Pio verá por fin la luz cuando levante el telón en abril la producción de A CHORUS LINE de Antonio Banderas que ha estrenado con gran éxito en su Malaga natal este año. Este mismo teatro acogerá a partir de agosto la nueva producción de WE WILL ROCK YOU.

Para la temporada 2020/2021, a partir de septiembre, habrá esperados comebacks, sorpresas y títulos nuevos. Entre los regresos, el de la productora Júlia Gómez Cora, que vuelve al género con su nueva empresa, Amapola, con la que presentará su musical AQUELLAS PEQUEÑAS COSAS, el show con las canciones de Joan Manuel Serrat, que estrenará en octubre en el Nuevo Apolo.

Para la misma temporada ya se han anunciado otros tres títulos para Madrid de las grandes productoras: TINA, de Stage Entertainment; GREASE, de SOM Produce; y LOS PILARES DE LA TIERRA, de Versus. Todavía está por confirmar el espectáculo que tendrá en cartel Nostromo LIVE! la temporada que viene, tanto en Madrid, como en toda España.

La escena off en Madrid tendrá también novedades como la recién anunciada producción en castellano de ORDINARY DAYS (UN DÍA CUALQUIERA), que se estrenará en la sala 2 del Nuevo Alcalá el 24 de febrero.

Los asiduos al cine musical están de suerte el año que viene. A pesar del batacazo de CATS, no hay que perder la esperanza de que el séptimo arte todavía nos regale momentos musicales inolvidables. En 2020 podremos disfrutar de dos grandes superproducciones en la gran pantalla, con mucho sabor latino: por un lado, el remake de WEST SIDE STORY, dirigido por Steven Spielberg, y por otro, la esperada versión cinematográfica de IN THE HEIGHTS, de Lin-Manuel Miranda... ¡Arriba esa bandera!

Estamos deseando que llegue el nuevo año, con todos estos estrenos y con la celebración de nuestro décimo aniversario en España. Desde 2010 en BroadwayWorld Spain os hemos informado de todas las novedades sobre Teatro Musical en nuestro país y en 2020 os tenemos preparadas muchas sorpresas... Stay Tuned!





