BWW Interviews: GHOST se presenta ante los medios en Bilbao

GHOST, EL MUSICAL se presentó esta mañana ante los medios en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Una producción original de LetsGo dirigida por Federico Bellone (MARY POPPINS) y protagonizada por Cristina Llorente (Molly), Roger Berruezo (Sam), Ela Ruiz (Oda Mae) y Christian Sánchez (Carl) que se estrenará mañana en Bilbao y permanecerá hasta el 7 de Septiembre, viajando después al Teatro EDP de Madrid.

De izq. a dcha.: Ela Ruiz, Christián Sánchez, Cristina Llorente y Roger Berruezo

GHOST, EL MUSICAL será uno de los musicales más especiales de esta temporada para la productora, puesto que coincide con la celebración de su décimo aniversario. El equipo artístico y técnico están igual de entusiasmados por este inminente estreno que espera enamorar al público.

"Llevamos 2 meses de ensayos y lo afrontamos con muchísimos nervios pero esperando que la gente lo disfrute tanto como nosotros", confesaba Ela Ruiz, actriz que encarnará al mítico personaje de Oda Mae por el que Whoopi Goldberg ganó un Óscar. Su compañero, Christian Sánchez, estaba de acuerdo: "Ha sido un proceso largo. Primero ensayamos la parte actoral, luego la técnica... pero ya está llegando el momento. Estamos muy nerviosos pero con muchísimas ganas".

Para Cristina Llorente, intérprete de la inigualable Molly, GHOST ha supuesto un verdadero desafío: "Ha sido un cambio total desde la comedia que venía haciendo hasta esto, que es un dramón súper realista. Además, Molly es un personaje bastante alejado de mí pero estoy disfrutando muchísimo a pesar de que esté siendo un reto".

Ela Ruiz también estaba maravillada por todo el proceso de creación: "Me gusta mucho la libertad que me ha dado Federico a la hora de crear; el poder construir a Oda Mae desde mi esencia cubana, mezclándolo con la afroamericana...". Además, Ela también recalcaba que "GHOST tiene muchísimas cosas conjuntas que no todos los musicales tienen: drama, comedia, magia, música maravillosa, un casting espectacular, vestuario increíble, escenografía..."

Christian Sánchez hacía igualmente especial hincapié en el espectáculo de magia: "Es impresionante cómo se las han ingeniado para recrear esas escenas tan legendarias de la película". También, se mostraba muy emocionado por poder vivir este musical junto a un equipo tan espectacular: "Me llevo grandes personas y eso es importantísimo".

Precisamente, Cristina Llorente sacaba como conclusión de GHOST un sentimiento similar: "Hay que aprovechar lo que tienes en el momento que lo tienes". Y eso es exactamente lo que tratan de transmitir desde la dirección: "Queremos que, cuando el público salga de la obra, se dirija a sus familias, a sus parejas o a sus amigos y les digan: "Te quiero" porque de eso trata GHOST."

O mira un pequeño adelanto de tres de los números que conformarán parte de GHOST, EL MUSICAL: "Ser un buen creyente", "Dos palabras" y "Más"





