BWW Interview: Mariona Castillo protagoniza EL TEMPS QUE NO TINDREM en Barcelona

Mariona Castillo (MAMMA MIA, COP DE ROCK, MARES I FILLES) protagoniza la última parte de esta trilogía del amor, creada por Alicia Serrat y producida por Daniel Anglès. EL TEMPS QUE NO TINDREM se representa en el Teatro El Malda de Barcelona, de jueves a domingo.

Mariona Castillo

BROADWAY WORLD: ¿Qué nos cuenta EL TEMPS QUE NO TINDREM?

MARIONA CASTILLO: Es la tercera parte de esta trilogía sobre el amor. La primera hablaba del amor de cuento de hadas, la segunda cuenta cuando el amor se quiebra, y esta última busca el primer amor, el de madre e hijo. Además su relación no es nada corriente. Además, la historia está ambientada en los años ochenta y toda la música recuerda a esta época. Todas las melodías se han adaptado a sonidos propios del momento para reforzar esta inmersión.

BWW: ¿Qué motivos te hicieron decir que sí a este proyecto?

MC: Lo primero porque soy una apasionada del teatro musical, y aún más del teatro musical de creación. Haciendo balance, me he dado cuenta de que el ochenta por ciento de las producciones en las que he trabajado han sido de este tipo. Luego, es que es Alicia Serrat, que es amiga mía y una mujer a la que admiro muchísimo. Además los creadores del espectáculo y yo somos muy apasionados del grupo Mecano, y mucha de la música recuerda a sus melodías. Mi personaje es cantante en un grupo y nos recuerda mucho a nuestra admirada Ana Torroja. Por último, te diría que es la primera vez que me ofrecen un rol de madre, siempre he sido la hija o la chica enamorada. Y esto me apetecía mucho explorarlo, además ha sido un viaje interpretativo muy emocionante.

Mariona Castillo y Eloi Gómez

BWW:¿Cómo ha sido la incorporación de Eloi Gómez, tu hijo en la función?

MC: Siempre que aparece alguien nuevo es un cambio aires, sobre todo en una obra de creación. En la que la interpretación no está marcada de fuera, sino que la construyes desde ti. Pero claro, tampoco es una producicion que partía de cero. Joan Mas fue el actor que lo creó, ya tenía una relación muy establecida con él, y tenía miedo por este cambio. Pero ha sido una sorpresa maravillosa. Es uno de los actores más potentes que hay ahora mismo. Y además, es muy fácil enamorarse de él como espectadora y como compañera. Así que es muy fácil reflejar ese "enamoramiento" que tengo por el como madre.

BWW: ¿Cómo ha sido el proceso de creación con Alicia Serrat?

MC: A Alicia la conozco desde hace muchos años, somos muy buenas amigas desde adolescencia. Este montaje nos ha reencontrado profesionalmente, y nos hemos visto muy maduras en cuanto a la experiencia que llevamos detrás.

Tiene una manera de escribir y de dirigir muy poco invasiva, aprieta los botones mínimos y precisos para sacar lo que quiere de nosotros. Dirige con mucho humor, y entre bromas muchas veces, sin llegar a los bajos fondos, te encuentras con que ha sacado de ti emociones muy profundas. Y como espectador también. Crees que estás viendo una cosa ligera, te ríes, la música es alegre, pero llega a un punto de emoción que hace que el público salga tocado del espectáculo.

Mariona Castillo

BWW: Has trabajado en musicales de gran formato como MAMMA MIA! o COP DE ROCK. Supongo que para ti como actriz es muy diferente a cuando trabajas en una obra de creación...

MC: Pues no te creas. Con MAMMA MIA!, que estuve en la producción española original, tuve la sensación, por cómo nos dirigieron, de que estábamos creando algo único. Y luego te vas a ver el espectáculo a Londres y ves que es casi igual a como lo habías planteado tú, los movimientos sobretodo. Pero para nada lo dirigieron como una reproducción mecánica, al contrario, por cómo nos lo plantearon lo que pensé fue "esto lo estoy levantando yo".

BWW: Ahora que hablamos de primeros amores, ¿Cuál fue tu primer amor en el mundo de los musicales?

MC: Mi primer amor fue HERMANOS DE SANGRE, la producción catalana del año 1994, que protagonizaban Angels Gonyalons y Joan Crosas. A mi en aquel momento me gustaba el canto y el baile, pero fue asistir a esta función y descubrí un nuevo tipo de arte que juntaba lo que tanto me gustaba en una misma cosa, el teatro musical. Salí muy emocionada y desde entonces decidí que quería hacer eso.

Mariona Castillo y Eloi Gómez

BWW: ¿Qué le dirías al público para que se acercase a ver la función?

MC: Que si quiere pasar un buen rato, oír buena música, viajar en el tiempo y emocionarse tiene que venir sin dudarlo. No se van a arrepentir.

BWW: Muchísimas gracias por atendernos Mariona.

MC: Gracias a vosotros.





