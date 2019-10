BWW INTERVIEWS: Joan Vázquez cumple 20 años sobre las tablas

Los próximos 4, 11, 18 y 25 de septiembre llega a la Sala Barts Club de Barcelonael nuevo espectáculo musical de Joan Vázquez, 20 ANYS NO SÓN NA, donde hará un repaso a toda su carrera.

Broadway World: Hola Joan. Dos década en los escenarios a ritmo de musicales, y para celebrarlo montas 20 ANYS NO SÓN NA, ¿qué nos puedes contar de este proyecto autobiográfico?

Joan Vázquez: Es una celebración con mucha música y mucha comedia. Lo hago allÍ porque es donde empecé a ver los primeros musicales cuando era joven. Todo eso tuvo mucho significado. LINEA ROJA me fascinó, dije: yo quiero hacer eso.

BWW: Has estado en HAIR, MY FAIR LADY, MAMMA MIA..., si el espectáculo repasa tu carrera profesional, el espectador se va a encontrar con temas icónicos de la historia del teatro musical, ¿no es así?

J.V: Sí, es así. Va a haber un poco de todos los espectáculos que he hecho. Aunque también hay muchos números de musicales que siempre me hubiera gustado hacer. El show soy yo mismo explicando anécdotas, y haciendo un viaje musical muy íntimo con el público.

BWW: El día 4 tienes como invitados a Angels Gonyalons, Jordi Coll, Mariona Castillo y Silvia Parejo, ¿Cómo surge esta colaboración en tu espectáculo?

J.V: Quería rendir también un homenaje a la misma profesión y, por supuesto, a los compañeros. La gran mayoría son compañeros con los que ya había trabajado antes. Por ejemplo, tener a Angels Gonyalons, que me inspiró tanto cuando era joven, es un sueño. No había trabajado nunca con ella, y he aprovechado esta oportunidad para poder cantar un dueto juntos.

BWW: Este pasado septiembre, estrenaste el espectáculo "Ocaña, reina de las Ramblas", interpretando a Ocaña. ¿Cómo fue esta experiencia?

J.V: Sí, y en el mes de marzo volverá a Barcelona. Fue un regalo poder interpretarlo. Es un espectáculo basado en la vida del pintor sevillano, que fue el responsable de la movida en Barcelona, en los años setenta. Hay quien dice que fue el precursor de la movida madrileña.

BWW: Sabemos que también te dedicas a la docencia, trabajando en diferentes escuelas de música e interpretación; y a la vez lo compaginas con las giras de tus espectáculos. ¿Hace falta tener mucha pasión y ser muy organizado, ¿no?

J.V: Has dado con la clave. Es muy vocacional. Desde que era pequeño me gustaba y le dedico muchas horas a formar a jóvenes que quieren dedicarse a esto. Pero es verdad que hay días que acabo derrotado.

BWW: ¿Te planteas que 20 ANYS NO SÓN NA tenga vida fuera de Barcelona?

J.V: De momento haremos el espectáculo aquí, tiene más sentido hacerlo en Barcelona, ya que es donde más he trabajado y donde empecé. Pero encantadísimo si surgiera, me encanta Madrid.

BWW: ¿Qué le dirías al público para que se acerque a ver este espectáculo?

J.V: Tienen que venir para pasar 90 minutos de risas, de buena música, de viejas historias y anécdotas muy interesantes; y porque realmente es la historia de los actores de musicales, que han trabajado en los últimos años en Barcelona.

BWW: Muchísimas gracias Joan.

J.V: Gracias a vosotros.

