BWW INTERVIEW: NATALIA MILLÁN sigue encabezando el reparto de BILLY ELLIOT cada noche

El pasado día 5 de septiembre se estrenó la tercera temporada de BILLY ELLIOT en el teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Natalia Millán sigue encabezando este reparto después de dos años, con su maravillosa interpretación de la Sra. Willkinson. A pocas horas del estreno, tuvimos el placer de charlar con ella.

BWW: Hola Natalia, enhorabuena por tu trabajo en este espectáculo que empieza su tercera temporada en Madrid. ¿Cómo afrontas esta etapa?

Natalia Millán: Muy ilusionada, contenta y tranquila. Siempre salir a un escenario da mucho vértigo, pero bueno, llevar dos años ya ensayándoloolo te da mucha seguridad. Así que bien, contenta. Además ahora con gente nueva.

He de decir que el final de la segunda temporada fue una tragedia porque se nos fueron casi todos los niños que habían estado con nosotros desde el principio y que, por tanto, el musical se había montado con ellos. Y de repente ellos se iban y nosotros nos quedabamos un poco vacíos diciendo: ¿cómo es que Billy Elliot se va? Muy triste. Pero bueno, ahora han entrado unos chicos con muchísimo talento que llevan mucho tiempo preparándose, y eso le da una gran novedad y frescura a esta temporada.

BWW: ¿Qué tiene BILLY ELLIOT que hace que el teatro se llene cada noche? Además, hay que recordar que Madrid se ha convertido en la tercera ciudad que más representaciones ha hecho en el mundo, por detrás de Nueva York y Londres.

NM: ¿Si? Esto no lo sabía yo. ¿Somos los terceros? Que barbaridad. Bueno, es que yo creo que este musical tiene muchas resonancias en nuestra propia sociedad. Es que, parece mentira, pero aún no es fácil que un niño varón se dedique a la danza. Se tiene que enfrentar a muchísimos prejuicios. Aquí mismo tuvimos un niño que sufrió bullying en el propio conservatorio. Y luego, como musical lo tiene todo. La historia, la música, además te lleva del llanto a la risa, es un viaje muy bonito.

Natalia Millán con los Billys

BWW: El musical cuenta la historia de un niño que quiere bailar, pero su entorno no favorece este sueño, ¿te encontraste muchos impedimentos en tu entorno a la hora de convertirte (tal y como dice Paquita Salas de ti) en una actriz 360?

NM: Me encanta esa frase de Paquita, que graciosa. La verdad es que sí. Mi padre fue un impedimento tremendo, alguna vez lo he contado. Era un hombre de una generación distinta a la de mi madre, se llevaban más de veinte años. Entonces ella si que me apoyaba, y él, aun siendo muy admirador de los musicales, que su hija entrase en ese mundillo no le hacia mucha gracia. Y yo eso se lo agradezco porque, al no querer pagarme las clases de formación de esto, yo me puse a trabajar muy pronto para podermelas pagar. Y estoy muy contenta de que haya sido así porque me hizo aprender el oficio muy pronto y desde el escalón más bajo. Y eso te forma muy bien porque no pierdes nunca la humildad, sabes de donde vienes y valoras a todos por igual.

BWW: ¿Cómo mantienes vivo el personaje para no caer en la rutina?

NM: Es muy fácil. Es cierto que tienes tantas funciones que puedes pensar que la rutina te puede arrastrar. Pero tengo una forma de trabajar en la que huyo bastante de ella. Siempre busco cosas nuevas a las que agarrarme, esto hace que me equivoque porque algunas veces pruebo y no funciona. Pero otras tengo hallazgos muy buenos.

Si no lo hago así, si pongo el piloto automático si que me aburro muchísimo. Y luego, que los niños vayan rotando cada día hace que cada función sea única. Porque cada niño es distinto y la manera de converncerle cambia, es la misma historia, el mismo texto, pero no el mismo actor, y eso hace mucho.

Natalia Millán

BWW: ¿Qué número del musical disfrutas más interpretando?

NM: Yo creo que el "Shine", que es la presentación del personaje. Ves a esta mujer borde, que se encuentra con un niño en su clase, y le reta para volver. Y acaba deslumbrándole en la última parte del número con una gran coreografía. Aún así, todos los números me gustan. Tiene un recorrido muy bonito este personaje.

BWW: ¿Qué trucos tienes para mantenerte al 100% en el escenario?

NM: Muy simples. Yo no puedo madrugar haciendo un musical. Sino a las ocho, que es cuando empieza la función me quiero ir a mi casa. Y lo que todos sabemos, llevar una buena alimentación. Cuanto mas sano comes, mejor te responde el cuerpo. Y, a ser posible, alegria de vivir.

BWW: Hace poco has estrenado el espectáculo CLITEMNESTRA, ¿cómo ha sido esta experiencia?

NM: Muy interesante. La idea me parece fantástica. El retomar un personaje grecolatino tan "odiado", y hacer una lectura desde hoy y ver que no es tan fiero el león como lo pintan, pues es inquietante. Además había un equipo fantástico, con José María del Castillo en la dirección. Hemos representado la función en lugares maravillosos, todo ruinas romanas. Una experiencia muy bonita.

Natalia con el resto del reparto de BILLY ELLIOT

BWW: ¿Qué le dirías a todos los "Billy Elliot" que buscan cumplir un sueño pero no lo tienen fácil?

NM: Que confíen en si mismos y en su talento. Y que tengan determinación. Cuando uno tiene un sueño como este hay que perseguirlo, hay que ir a por el. Ganarán mucho mas de lo que pierdan, seguro.

BWW: Muchísimas gracias por atendernos, Natalia.

NM: Gracias a vosotros.





Related Articles Shows View More Spain Stories