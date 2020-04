BROADWAY REWIND: Gerónimo Rauch interpreta “Sálvalo”

2020 marca el decimo aniversario del estreno en Madrid de la última producción de LOS MISERABLES, que llegó a nuestros teatros para causar una auténtica revolución.

Con un reparto que embelesó a fans del musical de todo el mundo a través de su cast recording y una arriesgada nueva producción del musical que en aquel momento solo se había visto en gira por Reino Unido (tardaría aún cuatro años en verse en Broadway y no llegó a Londres hasta el año pasado), LOS MISERABLES supuso una de las apuestas más arriesgadas en teatro hasta la fecha, además de un trampolín para que otras grandísimas producciones se estrenasen en nuestro país e incluso salieran de gira.

A continuación podemos ver a Gerónimo Rauch interpretando Sálvalo en el primer pase de prensa. De ahí pasaría a conquistar al público madrileño con su Jean Valjean antes de embelesar al público londinense con el mismo personaje y con el protagonista de THE PHANTOM OF THE OPERA:





Related Articles Shows View More Spain Stories