BRIDGERTON, THE MUSICAL: la nueva sensación en TikTok

La siguiente canción publicada fue la de Penelope Fetherington, que presenta al personaje interpretado por Nicola Coughlan en la serie de Netflix.

Otra de las canciones favoritas de los usuarios es "If I Were a Man", cantada por la hermana pequeña de Daphne, Eloise Bridgerton, que expresa su desconformidad con los estándares femeninos en la época y sueña con todo lo que podría hacer si fuese un hombre. El vídeo original tiene ya 7.7 millones de visualizaciones y la instrumental 2.2 millones.

El musical sigue desarrollándose y cuenta ya con 12 canciones, entre las que se incluyen "The Duel" que presenta el duelo entre Simon y el hermano mayor de Daphne cuando el primero la besa sin estar casados ni comprometidos; "Fool For You" interpretada por Sienna, la amante del hijo mayor de los Bridgerton que expresa en esta canción toda su rabia por no ser considerada digna por su posición social; y "Balancing the Scales", interpretada por la madre de los Bridgerton que ve cómo sus hijos crecen y entran en el mundo real, quizá, no muy preparados.