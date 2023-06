BREAKING: COME FROM AWAY llegará a Madrid en 2024

La producción de COME FROM AWAY de la compañía argentina The Stage Company llegará al Teatro Marquina de Madrid en septiembre de 2024.

The Stage Company es una productora consagrada argentina que está detrás de montajes como SHREK EL MUSICAL o EL CURIOSO CASO DEL PERRO A MEDIANOCHE en su país y que cuenta con el reconocimiento del público y la crítica.

En España pudimos disfrutar de esta compañía en 2018 con SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO.

The Stage Company estrenó COME FROM AWAY en 2022 en Argentina y se convirtió en un éxito de público y crítica, haciéndose con 23 nominaciones a los Premios Hugo de Teatro Musical y alzándose con 7 galardones.

COME FROM AWAY cuenta la historia de 7.000 personas varadas en la pequeña ciudad de Gander, Terranova, después de que todos los vuelos hacia Estados Unidos se quedaran en tierra el 11 de septiembre de 2001. A medida que la gente de Terranova da la bienvenida a los "extranjeros" en su comunidad, los pasajeros y los lugareños van procesando lo que ha sucedido mientras encuentran amor, risas y nuevas esperanzas en los improbables y duraderos lazos que van forjando.

El musical se grabó en directo en Broadway en 2021 y se puede ver en Apple TV+ en su versión original.