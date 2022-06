Andrew Lloyd Webber y Antonio Banderas unen fuerzas con la empresa APS

Esta mañana Andrew Lloyd Webber y Antonio Banderas han anunciado la creación de una empresa conjunta, Amigos Para Siempre (APS) para producir teatro, musicales y espectáculos de entretenimiento en directo, en español, incluidas algunas de las principales obras de Andrew Lloyd Webber en los principales mercados de habla hispana. El acto ha tenido lugar en el Hotel Ritz Mandarín Oriental de Madrid y ha reunido a estas dos figuras imprescindibles del mundo del entretenimiento en una alianza histórica.

"Hace ya algunos meses, y durante el tiempo que he estado haciendo COMPANY en Málaga, fui a Londres a rodar INDIANA JONES, y Andrew me comentó la posibilidad de unir fuerzas en pos de la producción y el desarrollo del Teatro Musical en nuestro idioma," ha declarado Antonio Banderas. "El mercado internacional en español es un mercado emergente para el teatro musical y hacerlo buscando la excelencia a mi me interesa, especialmente en un momento en el mundo en el que frente a todas las grandes tecnologías e incluso el cine, y la gran producción audiovisual de todas las plataformas, el teatro revive como un hecho incambiable, se revaloriza."

Colaboradores y amigos desde hace mucho tiempo, la empresa APS de Lloyd Webber y Banderas otorgará licencias, producirá y desarrollará proyectos para los mercados de habla hispana de todo el mundo, considerada una de las audiencias globales más grandes y de mayor y más rápido crecimiento. APS llegará a los principales mercados de habla hispana de todo el mundo, incluido EE. UU. "No solamente queremos enforcarnos en el mercado español, sino para todo el mercado hispanoamericano," destaca Banderas. "Incluyendo algunos territorios de Estados Unidos como California, la Florida o el mismo Nueva York donde hay 2,8 millones de hispanohablantes, y haciéndolo con los parámetros de calidad que siempre se han buscado en lugares como el West End londinense o Broadway."

Really Useful Group, compañía fundada por Andrew Lloyd Webber, cederá a la nueva empresa conjunta los derechos escénicos de las versiones en español de los icónicos éxitos musicales de Lloyd Webber, incluidos THE PHANTOM OF THE OPERA, SUNSET BOULEVARD, STARLIGHT EXPRESS, JESUS CHRIST SUPERSTAR, EVITA, CINDERELLA, JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT y SCHOOL OF ROCK.

Muchos de estos títulos de Webber ya se han visto en España pero en este caso tendrán nuevas adaptaciones, tarea para la cual Antonio Banderas ha comentado que quiere proponer a Roser Batalla, adaptadora de sus producciones de COMPANY y A CHORUS LINE. "Como compositor sé que las adaptaciones pueden ser muy variables, pueden ser muy buenas, y yo he tenido suerte de tener algunas muy buenas, o no tan buenas," comenta Andrew. "Para los nuevos shows que aún no se han hecho queremos que se puedan ofrecer a los autores el trabajar con adaptadores de primera de aquí de España."

A este respecto, Antonio Banderas ha demostrado un compromiso con el mercado latino: "Anteriormente una traducción venía de España y se estrenaba tal cual en Argentina o México. No es justo porque, aunque hablemos el mismo idioma, no tenemos las mismas expresiones, emocionalmente no llegaban los shows. Así que ahora, vamos a cuidar los acentos, las modalidades del español. Si se van a traducir EL FANTASMA DE LA ÓPERA o SUNSET BOULEVARD o CATS, queremos darle un carácter específico, si se hace en Argentina, en Chile o al sur de USA o para los puertorriqueños de Nueva York. Es decir, queremos adaptar las obras a las diferentes formas de hablar nuestro idioma, entre otras cosas, no solo para que se entienda mejor sino como una señal de respeto a las comunidades que hablan su español."

En cuanto a los títulos, BroadwayWorld Spain ha querido indagar en otras obras de Webber, como SONG AND DANCE. "Es gracioso que me preguntes por ese título, porque lo estamos considerando, es el primer show que vi en Nueva York en 1985, y vi a Bernadette Peters", responde Banderas. "Es curioso porque no se creo como musical, pero me encantó, tiene una música maravillosa, y Andrew sabe que lo quiero dirigir."

APS no solo producirá shows de Andrew Lloyd Webber, sino que busca alianzas con otros productores y teatros alrededor del mundo. "La empresa que ya está creada, porque ya hemos puesto nuestras firmas. Habrá shows específicos donde estaremos como productores, pero al mismo tiempo habrá otros que no. Si que estaremos en el control de la obra y llegaremos a acuerdos con otros productores," puntualiza Banderas. "Por ejemplo, en un momento determinado incluso el Teatro del Soho puede entrar a formar parte de una de las producciones. Es decir, partiremos de un número determinado de las obras de Andrew, pero también veremos la posibilidad de hacernos con las obras de otros autores. No solamente son sus obras, él aporta ocho o nueve de sus grandes obras, pero queremos contar con otros creadores, e incluso compositores españoles que podrían tener dificultad para presentar en otros países. Algunos de ellos tienen bastante éxito."

Tanto Andrew como Antonio tienen el firme objetivo de imprimir un sello de calidad en todas las producciones en las que APS esté implicado. "Aunque sea compositor, una cosa que siempre me ha preocupado es la calidad de las producciones," comenta Webber. "Me impresionó increíblemente la versión de COMPANY en Málaga, el reparto y la banda fueron extraordinarios. Creo que si podemos empezar a llevar producciones a un público español amplio, en todo el mundo, será algo emocionante. Siempre he pensado que hay un público que no estamos cuidando, y esta es una manera de empezar a llevar la excelencia a nuestras producciones en español, y llegar a un público que no siempre tenemos en cuenta."

Además los dos empresarios tienen en mente buscar espacios más allá de lo habitual, expandiéndose fuera de los teatros convencionales. "Para el teatro hoy en día necesitas un espacio lo más flexible posible," puntualiza Andrew Lloyd Webber. "Cuando he restaurado el Drury Lane he adaptado el teatro y puedes usarlo como un teatro convencional, a la italiana, puedes adelantar el escenario o puedes ponerlo en el centro y el público alrededor. El teatro hoy en día tiene que ser como una gran caja negra, que puedas mover las butacas y no necesitas que sea la manera convencional, como un teatro de ópera. Para las producciones hoy necesitas es vital tener un espacio flexible."

Webber y Banderas quieren además ofrecer una experiencia completa al público que cada vez, consideran los dos empresarios, está cambiando más. "Creo que la gente quiere venir a tener una experiencia completa," comparte el autor de THE PHANTOM OF THE OPERA. "Acabo de restaurar el Teatro Drury Lane de Londres, con un restaurante abierto todo el día, la gente viene al teatro y no solamente para ver la obra, sino a comer a este maravilloso espacio. Queremos adquirir uno o dos espacios alrededor del mundo, y llevar toda la experiencia. Creo realmente que no puedes pedirle a la gente que vaya a un teatro antiguo con instalaciones descuidados, pero sobre todo poner sobre el escenario algo bueno que la gente quiera venir a ver."

Sobre este punto Banderas apuntaba que es algo que ha vivido en Nueva York. "La idea de una velada completa, tomar un algo antes del Teatro con unos amigos, sacar las entradas, ver la obra, ir a cenar, tomar una copa y acabar en un club de jazz, no solo ver la obra aunque sea el centro de la operación. Eso he tratado en Málaga, nos ha funcionado y hemos tenido unos índices del 53% del público que ha venido en los últimos cinco meses, en medio del Ómicron, de fuera de Málaga. Venían desde Madrid, Bilbao, Barcelona, Sevilla y del extranjero, viviendo toda la experiencia, ocupando los aledaños del teatro, llenando el barrio, con un ambiente sano divertido y al mismo tiempo vital para una ciudad como Málaga, que apuesta por los elementos culturales."

Este proyecto sigue la estela del proyecto del Teatro del SOHO para dar salida a un gran número de profesionales que actualmente se están formando en escuelas como ESAEM o la ESAD de Málaga. "Nosotros teníamos en nuestro ADN la educación y formación pero a los 3 meses de abrir el COVID llegó y se cargó el plan," apunta Banderas. "Pero existe la posibilidad de contar no solo con actores sino con otros profesionales. De hecho nosotros como SOHO vamos a abrir una escuela técnica en Málaga, porque necesitamos técnicos. Nos hemos quedado con unas naves de 8000 mc. Habrá dos black boxes, muchos lugares de ensayos y entrenamiento. Habrá un teatro enorme con 2000 localidades para conciertos de nuestra sinfónica del Soho, y un edificio que está al lado con aulas. Pero es un espacios mucho más alternativo, huyendo del teatro a la italiana. Con APS queremos crear un tráfico de talento enorme, y no sólo los que suben al escenario sino los que están alrededor del hecho escénico."

Amigos Para Siempre (o Amics Per Semper en catalán) fue escrita por Andrew Lloyd Webber, con letra de Don Black, para los Juegos Olímpicos de Verano de 1992 celebrados en Barcelona. La canción fue interpretada, en la ceremonia de clausura, por Sarah Brightman y José Carreras.

The Really Useful Group (RUG) es propiedad exclusiva de Andrew Lloyd Webber para producir, licenciar y promocionar sus espectáculos y su música en todo el mundo. Producciones de Andrew Lloyd Webber's: The Phantom of the Opera, Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat, Jesus Christ Superstar, School of Rock - The Musical, Starlight Express, Evita y muchas otras están actualmente interpretándose y de gira en los principales mercados del mundo.Cada año, el contenido de The Really Useful Group es visto por cientos de millones de personas.

Banderas inauguró su proyecto más personal: el Teatro del Soho Caixabank en 2019. Dirigió y protagonizó A CHORUS LINE, la primera producción en español de la compañía, y recientemente ha dirigido y protagonizado también su segunda producción en español, COMPANY.

Este proyecto de empresa conjunta está supervisado por Emanuel Nuñez, director general de NuCo Media Group, y por la presidenta de Really Useful Group, Jessica Koravos.