Andrew Lloyd Webber emite sus musicales online

A partir de este viernes, los musicales de Andrew Lloyd Webber se emitirán en streaming de manera gratuita.

Para ello, se ha creado un nuevo canal de YouTube llamado The Shows Must Go On!. Cada semana, se emitirá un nuevo titulo en el canal y estará disponible 48 horas.

La serie comenzará mañana viernes 3 de abril con JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT. No te lo pierdas mañana a las 8pm en el siguiente enlace.

Esta produccion es una adaptación del éxito de Lloyd-Webber basado en la historia del Antiguo Testamento de Joseph (Donny Osmond), el hijo más pequeño de Jacob (Richard Attenborough), donde relata la traición de sus hermanos que le venden como esclavo.

Próximamente el canal emitirá shows Cats, Jesus Christ Superstar, The Phantom of the Opera, Love Never Dies, y muchos más.

Visita The Shows Must Go On! para enterarte de todos los nuevos musicales que se lanzarán cada semana.





