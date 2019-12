AUDIO: Idina Menzel y David Bisbal en I'll Be Home For Christmas

La ganadora del Tony por WICKED y popular mundialmente por FROZEN ha contado con la colaboración de David Bisbal en su nuevo álbum de canciones navideñas. Escucha el tema a continuación:

I'll Be Home a For Christmas/Estaré en mi casa esta Navidad es uno de los temas de Christmas: A Season of Love, una selección de temas navideños que Idina Menzel acaba de publicar. Puedes escuchar el álbum completo aquí.

Esta canción que ha unido a estos dos artistas que este año también han tenido en común su participación en la película FROZEN II. Idina ha puesto la voz a Elsa una vez más más en la secuela del famoso film de Disney y David Bisbal ha sido el encargado de cantar la versión pop del tema central en castellano, 'Mucho Más Alla'.





