Začátkem léta rozproudí plzeňský Lochotín muzikál MAMMA MIA!
V rámci festivalu Noc s operou uvede Divadlo J. K. Tyla premiérově inscenaci Mamma Mia! v lochotínském amfiteátru pro sedm tisíc diváků. Muzikál, který na české scéně již zdomácnil několika provedeními, bude v Plzni uveden úplně poprvé. Diváci se mohou těšit jak na členy plzeňského muzikálového souboru, tak na osvědčené hosty, ale i úplně nové tváře. Jednotlivé osobnosti si stručně představíme.
Režie muzikálu se ujal Lumír Olšovský, který po devět let figuroval v roli šéfa plzeňského muzikálu a má na svém kontě řadu úspěšných muzikálových inscenací. Diváci se na něj mohou těšit i v hlavní mužské roli. V té ho bude alternovat nový šéf muzikálu, Jozef Hruškoci. Ať s jedním, nebo s druhým mohou se diváci v roli Sama těšit na velkou podívanou. Partnerky oběma pánům a hlavní ženskou úlohu muzikálu, Donnu, ztvární Soňa Hanzlíčková a Tereza Bebarová. Soňa Hanzlíčková patří mezi etablované členky plzeňského souboru, Tereza Bebarová bude vystupovat s plzeňským souborem vůbec poprvé. Diváci ji mohou znát z prken pražských divadel Na Vinohradech a Na Fidlovačce, kde vystupovala i v muzikálových rolích. Podle jejích slov to bude vůbec poprvé, kdy bude jejím partnerem spolužák z konzervatoře Lumír Olšovský, který ji bude poprvé navíc i režírovat. Jejich společné vystoupení je aktuálně plánováno v sobotním termínu.
V rolích kamarádek Donny, Tanyi a Rosie, diváci uvidí další známé tváře. Kateřina Chrenková, Lucie Zvoníková a Eva Staškovičová jsou ostřílené členky plzeňského souboru. Markétu Peškovou mohli diváci v Plzni ocenit v roli anti-hrdinky paní Danversové v muzikálu Rebekka. Markéta dále vystupuje v mnoha inscenacích brněnského muzikálu, odkud má i s Mamma Mia! mnoho zkušeností. Jedná se však o její premiéru v roli Rosie, doposavad byla obsazována v Company. Mezi mužskými představiteli se budou alternovat další členové souboru, Pavel Režný a Lukáš Ondruš s dvěma hosty Markem Němcem, resp. Martinem Písaříkem. I Písaříka mohou návštěvníci plzeňského divadla znát z premiérové inscenace minulé sezóny, Klece bláznů. Mezi představiteli nejmladší generace muzikálu uvidí diváci talentovanou Viktorii Tandlerovou, která nedávno zazářila v plzeňské Sestře v akci v roli Sestry Marie Roberty. Vystupuje však pravidelně i v dalších muzikálech, ať už v Plzni nebo na pražských muzikálových scénách. Dále pak Maxmiliána Kocka, Petra Plašila, Jana Bytela, Natálii Dvořákovou a Lucii Pragerovou.
Kromě vyčtených hereckých rolí bude v muzikálu početná Company a komparz. Celkem by se na scéně mělo pohybovat 200 učinkujících. V plzni ještě přidají „osla, pláž a živou řeckou kapelu,“ říká s úsměvem Olšovský. Choreografie tohoto tanečně náročného díla se ujal šikovný Pavel Klimenda, scénu navrnul Ondřej Brýna a kostýmy Andrea Pavlovičová. Na tiskové konferenci zazpívali Soňa Hanzlíčková, Kateřina Chrenková a Eva Staškovičová jednu z ústředních písní muzikálu Dancing Queen ve svých originálních modrých kostýmech. Už teď je jisté, že se diváci mohou těšit na doslova energizující show. Mamma Mia se představí v Plzni na konci června, a to pouze třikrát: 25., 26. a 27. června. Jeden termín, čtvrteční, byl pro obrovský zájem diváků přidán dodatečně. V sobotu divadlo nabízí vstupenky na představení i s dopravou autobusem z Prahy Florence. K těmto lístkům jsou stále ještě k dispozici místa na sezení. Ostatní jsou už jen pouze na stání, nebo tzv. „na deku.“ Přesto se neváhejte do Plzně na inscenaci vypravit a zahájit tak letní sezonu ve velkém stylu. Ke každé vstupence získají diváci i dopravu v rámci plzeňské MHD zdarma, více na webu Noci s operou.
Snímky k inscenaci od Martiny Root a Ireny Štěrbové poskytlo DJKT.
