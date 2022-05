TOSCA Comes to Teatro da Trinidade

No âmbito da digressão europeia, a cantora italiana Tosca subirá ao palco do Trindade para apresentar o seu mais recente e aclamado álbum, 'Morabeza'.

Vencedora, em 1996, do famoso Festival di Sanremo, Tiziana 'Tosca' Donati é uma das mais conceituadas cantoras e atrizes italianas. Ao longo de uma carreira com mais de 30 anos, lançou 15 discos, venceu inúmeros prémios, entre os quais os mais prestigiados galardões culturais italianos, os prémios Tenco, e colaborou com alguns dos maiores artistas italianos e internacionais, como Ennio Morricone, Nicola Piovani, Chico Buarque, Ivano Fossati, Renzo Arbore, Ron e Lucio Dalla.

O seu último álbum de estúdio, 'Morabeza', representa uma nova etapa criativa de uma viagem que tem levado Tosca a grandes palcos, numa extensa digressão mundial com paragens no Dubai, Argélia, Tunísia, Brasil, França, Itália e Espanha.

O álbum apresenta canções originais e interpretações de clássicos da música do mundo, cantadas com alguns dos artistas que conheceu nesta viagem, entre os quais Ivan Lins, Arnaldo Antunes, Marisa Monte, Lenine, Sílvia Pérez Cruz e Luísa Sobral. Com esta última, Tosca divide o dueto 'Un Giorno in Piú', composto pela compositora e cantora portuguesa especialmente para este disco, que inclui também uma versão de 'Amar pelos Dois'.

Pelo novo trabalho, Tosca volta a ser galardoada com dois prémios Tenco, nas categorias Melhor Canção e Álbum de Interpretação.

Em 2020, 24 anos depois de brilhar em Sanremo, a cantora italiana regressa ao festival, onde é novamente distinguida com o prémio de Melhor Composição pela canção 'Ho amato tutto', escrita pelo ilustre compositor italiano Pietro Cantarelli. Mais tarde o tema é incluído na primeira reedição de 'Morabeza'.

No dia 10 de maio Tosca cantará músicas em vários idiomas, incluindo francês, italiano, grego e português e partilhará o palco com vários convidados.

