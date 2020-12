Companhia Nacional de Bailado Streams PRIMEIRA VEZ – ALMADA

Companhia Nacional de Bailado presents Primeira Vez - Almada. Performances began on December 29 and run through December 30.

Duas novas criações.

Dois Coreógrafos portugueses

Marco da Silva Ferreira e Filipe Portugal coreografam pela Primeira Vez para a CNB num programa onde o coletivo é impulso para explorar a resiliência e a memória dos corpos que dançam.

Marco da Silva Ferreira propõe-nos uma abordagem contemporânea de um corpo (coletivo) em (re)construção. Filipe Portugal, antigo primeiro bailarino da CNB, explora as memórias do seu percurso nos corpos dos bailarinos que agora as transformam.

Learn more and purchase tickets at https://bit.ly/primeira-vez-almada.