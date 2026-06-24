 Skip to main content
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows Register/Login Games Grosses

THE BEAR, EVERY TIME to Open at Soho Playhouse

By:





Don't Miss a Off-Broadway News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

Local Shows
MENAFEE | Stage & Film Summer Season at Marist University in Off-Broadway MENAFEE | Stage & Film Summer Season at Marist University
Marist University Symphonic Hall (7/25-7/25)
EN EL TIEMPO DE LAS MARIPOSAS in Off-Broadway EN EL TIEMPO DE LAS MARIPOSAS
Repertorio (1/07-12/31)
TRIP AROUND THE SUN | Stage & Film Summer Season at Marist University in Off-Broadway TRIP AROUND THE SUN | Stage & Film Summer Season at Marist University
Marist University Symphonic Hall (7/26-7/26)
bala.fruta./bullet.fruit | Stage & Film Summer Season at Marist in Off-Broadway bala.fruta./bullet.fruit | Stage & Film Summer Season at Marist
Marist University Symphonic Hall (7/11-7/11)
THE DEATH CHRONICLES (portraits)|S&F Summer Season at Marist in Off-Broadway THE DEATH CHRONICLES (portraits)|S&F Summer Season at Marist
Marist University Symphonic Hall (8/01-8/01)
Hadid in Off-Broadway Hadid
59E59 Theatres (7/10-7/21)
WHISTLE DOWN THE WIND | Stage & Film Summer Season at Bardavon in Off-Broadway WHISTLE DOWN THE WIND | Stage & Film Summer Season at Bardavon
Bardavon 1869 Opera House (7/31-7/31)
LA CASA DE BERNARDA ALBA in Off-Broadway LA CASA DE BERNARDA ALBA
Repertorio (11/15-12/31)
LA GRINGA in Off-Broadway LA GRINGA
Repertorio (2/08-12/31)
PAPER MENAGERIE | Stage & Film Summer Season at the Bardavon in Off-Broadway PAPER MENAGERIE | Stage & Film Summer Season at the Bardavon
Bardavon 1869 Opera House (7/19-7/19)
View All Shows Add a Show


BroadwayWorld TV

View all Videos