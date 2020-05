DAGGERS OF THE MIND: CODARTS MUZIEKTHEATER JAAR 4: Senior year's Performing Arts special production!

Daggers of the Mind

Codarts Muziektheater jaar 4

De voorstelling Daggers of the Mind, door vierdejaarsstudenten Muziektheater aan Codarts Rotterdam zou op 21 april in première gaan in het Maaspodium in Rotterdam. Deze voorstelling, geïnspireerd op Shakespeare's Macbeth, is onderdeel van hun afstudeertraject. Nu de theaters gesloten zijn, is er gezocht naar een alternatieve manier om dit project toch een toneel te geven. Inmiddels wordt er al weken vanuit huis gerepeteerd voor een heuse muziektheaterfilm en zijn de eerste opnames begonnen. Het wordt een film vol (eigen) teksten, popmuziek, materiaal uit de opera Macbeth van Verdi... Het project wordt begeleid door regisseur Robin Coops, choreograaf Pim Veulings en muzikaal leider / vocal coach Mony Wouters. De muziek wordt verzorgd door Carlo van der Put en David Schwarz.

Op de website www.daggersofthemind.nl delen studenten hoe ze deze uitdagende, experimentele en vernieuwende reis ervaren. We hopen dat dit project wilt volgen op Facebook en Instagram om zo op de hoogte te blijven van de updates over het maakproces, hersenspinsels en leuke extra's.

Daggers of the Mind

Blijven repeteren, blijven repeteren tot ik het wel kan

Tot ik beter ben dan wat men van mij verwacht

Tot ik beter ben dan de rest

De vierdejaarsstudenten Muziektheater van Codarts Rotterdam doen auditie voor het stuk Macbeth van Shakespeare wanneer fictie en realiteit langzaam door elkaar beginnen te lopen. De droom naar een succesvolle rol en een geweldige performance wordt een doel op zichzelf met desastreuze gevolgen.

Cast & creatives

Donna-jo Aarts

Iris Bakker

Willemijn Böcker

Judith Boesen

Dominique de Bont

Callina Knappmann

Lotte Pierik

Quinten de Smedt

Ayla van Summeren

Maaike Wijntje

Regie

Robin Coops

Muzikale leiding & Vocal coaching

Mony Wouters

Choreografie

Pim Veulings

Muzikale begeleiding

Carlo van der Put

Muzikale begeleiding & soundmixing

David Schwarz

Productie

Inge den Adel

Transcodering, kleurcorrectie, grading

Matija Pekić

Sounddesign

Roel Wildenburg

Met speciale dank aan:

Codarts Rotterdam, Maaspodium Rotterdam, Theater 't Kapelletje, Marcel van Oostrom Hunefeld, Claudia Klaassen & Masha Stepina Korol'kov

Website door Callina Knappmann





