La Escuela Nacional De Danza Clásica Y Contemporánea, 47 Años Formando Talentos En México

A 47 años de su fundación, la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (Endcc), perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), se ha consolidado como un referente en la formación de bailarines, bailarinas, coreógrafos y docentes de danza clásica y contemporánea en México. Desde sus aulas han egresado artistas de renombre, lo que le permite destacarse en el país y en el extranjero.

La historia de la escuela se remonta a 1977, cuando se fundó la Escuela Profesional de Danza Clásica. En 1978 esta institución se integró al Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza bajo el nombre de Escuela Nacional de Danza Clásica.

En 1994, como resultado de la Reforma Educativa, las Escuelas de Danza Clásica y de Danza Contemporánea reafirman su objetivo de formar bailarines y bailarinas, además se reestructuran sus planes de estudio para plantear las licenciaturas en Docencia de la danza clásica y coreografía. Esta actualización también llevó a las dos escuelas a integrarse en una, la actual Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, con sede en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), lugar donde permanece hasta la fecha.

La misión de la Endcc es ofrecer una formación dancística profesional, preservando principios y valores fundamentales, como el amor a la creatividad, la superación constante y la conciliación entre el nivel técnico y la calidad artística. Actualmente, dirigida por la maestra María del Carmen Bojórquez, la propuesta educativa, junto con infraestructura y excelencia docente y estudiantil, es gestar un ambiente de libertad, respeto y seguridad.

A lo largo de estos años el compromiso y la disciplina han forjado una institución sólida, a la vanguardia educativa y la excelencia académica, con ello la Endcc ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, dotando a su personal académico y estudiantil de fortalezas, además de iniciar un proceso de actualización de sus planes de estudio para innovar en la enseñanza y el aprendizaje.

