Teatro dell'Opera di Roma Presents Filmed Production of IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Teatro dell'Opera di Roma will present a filmed production of Il barbiere di Siviglia next month. Performances air 5 December on Rai 3 and New Year's Eve, 31 December on Rai 5.

This is a Teatro dell'Opera di Roma new production, sung in Italian with Italian and English surtitles.

Conductor: Daniele Gatti

Director: Mario Martone

Chorus Master: Roberto Gabbiani

Costume Designer: Anna Biagiotti

Lighting Designer: Pasquale Mari

Cast

Count Almaviva Ruzil Gatin

Rosina Vasilisa Berzhanskaya

Don Bartolo Alessandro Corbelli

Figaro Andrzej Filończyk

Don Basilio Alex Esposito

Berta Patrizia Biccirè

Fiorello Roberto Lorenzi

Ambrogio Paolo Musio

A Notary Pietro Faiella

