SANTARCANGELO FESTIVAL: il musical conquista la celebre rassegna

Priscilla La regina del deserto, Mary Poppins, The Rocky Horror Picture Show, Hair e molti altri: quest'anno il Santarcangelo Festival regala a tutti i fan del musical una piacevole sorpresa. Una delle più affermate rassegne di teatro, musica e performance in Italia, che accoglie alcune tra le più innovative proposte della scena artistica internazionale, prevede per la sua 49^ edizione un programma di proiezioni cinematografiche all'aperto all'insegna della commedia musicale, spaziando tra classici del genere e scelte più ricercate.

Ogni sera (o quasi), dal 5 al 14 luglio, a Santarcangelo di Romagna (RN) in Piazza Ganganelli sarà proiettato un titolo diverso: si comincia venerdì 5 luglio con i lustrini e le paillettes di Priscilla - La regina del deserto, pellicola australiana del 1994 diretta da Stephan Elliott, vincitore del Premio Oscar 1995 per i migliori costumi; dal film è stato tratto, nel 2006, un musical omonimo che ha sbancato i botteghini in tutto il mondo, anche in Italia. Domenica 7 luglio sarà il turno di un grande classico: The Blues Brothers, commedia musicale del 1980 diretta da John Landis e interpretata da John Belushi e Dan Aykroyd. Seguirà il meno conosciuto Ray, biopic diretto da Taylor Hackford al confine con il genere musicale, che ruota attorno alla vita del cantante Ray Charles. Il 9 luglio la tata più famosa del mondo approda a Santarcangelo per dimostrare che i capolavori non hanno età: si tratta, ovviamente, di Mary Poppins, film che dal 1964 affascina piccoli e grandi con la sua indimenticabile colonna sonora. Mercoledì 10 luglio la musica degli Who è protagonista con Quadrophenia, lungometraggio del 1979 diretto da Franc Roddam che vede un intero album della storica band britannica trasformato in pellicola cinematografica, mentre mercoledì 11 sarà il cantautore Sixto Rodriguez al centro del documentario Searching for Sugar Man. Infine, due opere che hanno cambiato la storia del musical andranno a concludere la rassegna: sabato 13 luglio sarà il turno del rivoluzionario The Rocky Horror Picture Show, film del 1975 diretto da Jim Sharman e tratto dal controverso spettacolo teatrale The Rocky Horror Show del 1973; a chiudere definitivamente il festival sarà uno dei titoli più iconici e rappresentativi di un'epoca: Hair, diretto da Miloš Forman e basato sull'omonimo musical di Broadway di Gerome Ragni e James Rado.

Dieci giorni nel nome del musical, dunque, inseriti in un contesto teatrale, musicale e performativo che tra la prima e la seconda settimana di luglio invaderà letteralmente le strade, i teatri e gli spazi più diversi di Santarcangelo di Romagna (RN) e San Marino.

Santarcangelo Festival 2019 - dal 5 al 14 luglio 2019.

Programmazione cinema all'aperto.

Ore 21.15 in Piazza Ganganelli, ingresso gratuito.

05 luglio: Priscilla - La regina del deserto

06 luglio: Ronin plays The Unknown by Tod Browning

07 luglio: The Blues Brothers

08 luglio: Ray

09 luglio: Mary Poppins

10 luglio: Quadrophenia

11 luglio: Searching for Sugar Man

13 luglio: The Rocky Horror Picture Show

14 luglio: Hair





