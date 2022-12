Previews: VLAD DRACULA

Protagonista di una serie infinita di adattamenti teatrali e cinematografici e fonte inesauribile di altrettante opere letterarie che l'hanno reso celebre e immortale, DRACULA, il diabolico e affascinante vampiro nato dalla penna di Bram Stoker, arriva finalmente in versione musical grazie all'intuizione del regista Ario Avecone.

VLAD DRACULA, scritto da Ario Avecone e Manuela Scotto Pagliara, si avvale di una colonna sonora originale e di canzoni inedite realizzate in collaborazione con il Maestro Simone Martino. Le musiche in perfetto stile hollywoodiano strizzano l'occhio alle grandi composizioni di musica da film. Le canzoni attraversano con eleganza tanti generi musicali e sono funzionali all'evoluzione della storia. L'allestimento scenico innovato e spettacolare e l'uso degli effetti luce di grande impatto evocano da un lato i miti della filmografia, come Mad Max, dall'altro le più recenti rivisitazioni dei romanzi di fine ottocento, come lo Sherlock Holmes di Guy Ritchie o Crimson Peak. La cura degli abiti e dei dettagli è frutto di una ricerca elaborata, che prende spunto dall'epoca vittoriana ma che è anche contaminata dalla modernità attraverso l'utilizzo di tessuti e materiali tecnologici avanzati. L'opera è ambientata in un mondo steampunk di fine 800, all'alba dello sviluppo industriale moderno e dello sfruttamento delle nuove risorse energetiche. Tutto lo spettacolo è un viaggio, oltre lo spazio e il tempo, nel dualismo dell'animo umano: bene e male, vita e morte, scienza e mistero. In una storia dove amore, passione e musica veicolano le emozioni degli spettatori. Ma chi è realmente Dracula? Chi rappresenta il bene e chi il male? Siamo davvero così sicuri delle nostre certezze? L'opera piacerà sicuramente agli appassionati del gotico, ma ammicca anche agli amanti del thriller, che pian piano si troveranno coinvolti in un intrigo ricco di suspense, dove il tempo gioca un ruolo fondamentale. Ad animare la scena un cast eterogeneo ricco di talenti di grande esperienza tra questi: Christian Ginepro, Arianna, Giorgio Adamo, Marco Stabile.

VLAD DRACULA

regia di Ario Avecone

scritto da Ario Avecone e Manuela Scotto Pagliara

Musiche di Simone Martino, Ario Avecone e Manuela Scotto Pagliara

con

Christian Ginepro (Van Helsing)

Arianna (Mina)

Giorgio Adamo (Vlad Dracula)

Marco Stabile (Jonathan)

Chiara Vergassola (Justina)

Antonio Melissa (Renfield)

Valentina Naselli (Lucy)

Paolo Gatti (Seward)

Jacopo Siccardi (Strattford)

Dario Guidi (Renfield-X)

Ensemble:

Anna Gargiulo Giovanni Quaranta Luca Nencetti Federica Mosca

Aiuto Regia e Dinamica scenica Antonio Melissa

Scenografie Michele Lubrano Lavadera e Ario Avecone

Costumi Myriam Somma

Luci Alessandro Caso

Vocal Coach Adriano Scappini / Acting Coach Antonio Speranza

Amministrazione di Compagnia Rossella Massari e Antonio Speranza

Scenotecnica Dietro le quinte Assistenza e produzione Gianmarco Crò

Booking e Marketing Giovanna Gattino / Coordinamento tecnico Alessandro Caso

Direzione Tecnica di compagnia Antonio Buonincontri

Direzione Audio e Fonica Enzo Siani

Foto in studio Eolo Perfido / Foto di scena Adriano Criscuolo e Valerio De Felicis

Video Guglielmo Lipari / Studio di registrazione Trees Studio / Web Editing Photoacris

Ufficio Stampa Lia Chirici VerbaVolant

Tournée 2023 dal 20 al 22 Gennaio 2023 - Salerno - Teatro Augusteo dal 24 al 29 Gennaio 2023 - Roma - Teatro Brancaccio 12 Febbraio 2023 - Firenze - Teatro Verdi 25-26 Febbraio - Fermo - Teatro dell'Aquila 18 Marzo - Varese - Teatro Comunale dal 23 al 26 Marzo - Torino - Teatro Alfieri dal 28 Marzo al 02 Aprile - Milano - Teatro Nazionale CheBanca!

