BWW Review: CASANOVA OPERA POP, il romantico omaggio a Venezia di Red Canzian

Dopo un'attesa di più di un anno dai primi indizi usciti sui social, finalmente l'opera pop firmata da Red Canzian ha fatto il suo ingresso a teatro, debuttando al Teatro Malibran di Venezia, per toccare Bergamo, Udine e poi Milano, dove al Teatro Arcimboldi ho avuto l'occasione di assistere allo spettacolo.

Casanova Opera Pop è un' "opera musical" tratta dal romanzo Giacomo Casanova - La sonata dei cuori infranti di Matteo Strukul e ideata e prodotta in casa Canzian (la moglie Beatrix Niederwieser è alla direzione del progetto, la figlia Chiara è vocal coach e resident director e del figlio Phil sono gli arrangiamenti musicali).

Siamo a Venezia, 1755. Giacomo Casanova è appena rientrato da un esilio di tre anni a Vienna ed è nuovamente pronto a fare strage di cuori nella sua Serenissima. Ad aspettarlo ci sono, però, l'inquisitore Pietro Garzoni, pronto a tutto pur di ottenere la successione al dogado, e la contessa Von Steinberg, anch'essa decisa a far fuori Casanova per questioni di potere. Il suo piano prevede che Giacomo conquisti Francesca, figlia di uno dei maggiorenti della città; ma il seduttore finirà per capire, per la prima volta, che cosa significa innamorarsi davvero.

Casanova Opera Pop è senza dubbio un lavoro gigantesco - la stessa produzione definisce se stessa kolossal, come suggeriscono alcuni materiali dello spettacolo -, che ha determinato un grande dispendio di risorse e di forze. Si dice che il senso più sviluppato nell'essere umano sia la vista, e di certo a colpire per prime sono le scenografie di Massimo Cecchetto, con elementi mobili a scorrimento, spesso con cambi scena a vista che, quando pensati con cognizione di causa (ed è questo il caso) sono molto apprezzati dalla scrivente. Ma il pezzo forte sono le proiezioni; se i ponti e i pozzi che contraddistinguono Venezia ritornano più volte nelle diverse ambientazioni, è lo sfondo a dare realmente l'idea del luogo in cui ci si trova, che sia all'esterno o all'interno. Le fotografie che si susseguono dietro gli artisti in scena contrastano l'idea di piattezza che qualsiasi fondale può contribuire a creare, conferendo invece un forte senso di profondità.

Da lodare anche le coreografie di Roberto Carrozzino e Martina Nadalini, che richiamano spesso le "riverenze" da Commedia dell'Arte, mantenendo una loro natura contemporanea. Anche i costumi (disegnati da Desirée Costanzo e realizzati da Stefano Nicolao) seguono la stessa linea, giocando sul contrasto (che alla fine è un accordo) tra materiali moderni e forme d'epoca.

Passiamo ora al secondo senso più sviluppato dall'umano: l'udito. Il primo numero musicale è quello dei gondolieri, che cantano e ballano un inno a Venezia ("d'oro e d'argento, perla nel vento, mai tramonterai"). Anzi, lo ballano e basta, l'inno, perché subito ci si accorge che i cori sono registrati (ouch!). Comprensibili le questioni tecniche e logistiche per cui un vero e proprio ensemble di triple threats sarebbe stato complicato, ma tante accademie in Italia lo fanno senza problemi nei loro esiti scolastici, e poi, se vogliamo assomigliare un pochino ai nostri colleghi oltreoceano, cantare e ballare contemporaneamente sarebbe il minimo richiesto. Durante i primi brani la differenza di suono tra il Casanova Operapop Choir presente nelle basi e i cantanti solisti in scena (che invece sono dal vivo, eccome!) è rilevante, finché un po' alla volta lo spettatore non abitua le orecchie e anche i critici più cavillosi fanno spallucce e si godono lo spettacolo.

Le musiche, infatti, seppur non possano essere definite memorabili, sono decisamente piacevoli e orecchiabili, e bellissimi sono gli arrangiamenti. Troverete dentro un po' di Pooh (inevitabile e comunque elemento positivo), musiche popolari settecentesche (meraviglioso e coinvolgente il numero del Gran Ballo di Carnevale) fino a riferimenti ai nostri giorni, con tanto di easter egg (delizioso e geniale il finale strumentale del Tema al pozzo... andate ad ascoltarvelo per una sorpresa!).

I pezzi sono poi arricchiti dalle splendide voci degli interpreti, tutti bravissimi e preparatissimi, nessuno escluso. Gian Marco Schiaretti nei panni di Casanova è un fuoriclasse (e il suo curriculum lo conferma), Angelica Cinquantini come Francesca è armoniosa, raggiunge note acutissime in una bellissima vocalità mista. Gipeto e Manuela Zanier, rispettivamente l'Inquisitore e la Contessa, hanno due voci perfette per i personaggi, quasi da villain dello zio Walt, come anche Roberto Colombo, nei panni dello scagnozzo Zago. Un altro punto a favore di questi artisti è che quando cantano si capisce chiaramente tutto quello che dicono; sembra quasi debba essere caratteristica scontata, ma in un mondo di Madame e Sangiovanni (che, per carità, fanno comunque un altro lavoro) non è poi da buttare.

Casanova Opera Pop è, quindi, un lavoro decisamente ben fatto e di grande impatto, anche se viene a mancare il tempo e l'occasione di affezionarsi ai personaggi. Sembra che tra una canzone e l'altra ci sia davvero poco tempo perché succeda effettivamente qualcosa, i dialoghi sono molto brevi e non particolarmente incisivi, tanto da lasciare alcuni elementi fondamentali ai fini della trama ai brani cantati. Si ha la sensazione che tutto accada molto in fretta, e soprattutto i personaggi secondari appaiono e scompaiono con grande rapidità, senza che ci venga data la possibilità di approfondire la loro interiorità, i loro obiettivi, le loro storie. Agli stessi personaggi però sono assegnate canzoni, duetti. Ha senso ascoltare una canzone sull'amicizia tra Frate Balbi e Giacomo quando nessuno di noi ha vissuto il momento in cui questo rapporto si è consolidato? Stessa cosa vale per le ragazze di Giacomo, in particolar modo Silvia; perché darle persino un nome quando non sappiamo altro se non che è stata una delle tante donne di Giacomo ad essersi realmente innamorata di lui?

Magari sono io che sono troppo sentimentale, ma questo, oltre a limitare una possibile affezione da parte del pubblico, non valorizza le capacità attoriali di questi artisti che, invece, saprebbero dimostrare molto. Ad esempio, Paolo Barillari è un eccezionale frate "buffo", tanto che l'unica boutade che gli è riservata riceve l'applauso, forse segno che il pubblico avrebbe voluto sentirne ancora. Menzione speciale, poi, va a Jacopo Sarno (ma solo perché conosco molto bene la sua storia artistica), che si alterna in ruoli che nessuno prima gli aveva dato occasione di sperimentare, e se la cava egregiamente.

Probabilmente, la riduzione dal romanzo non è stata semplice, e si è voluto dare più spazio alla buona musica e alla danza che ad una trama elaborata e personaggi complessi, scelta che è comunque apprezzabile, soprattutto in un periodo storico in cui tornare a teatro deve voler dire poter tornare a sognare un po'.

Casanova Opera Pop è ad ogni modo un prodotto pregevole, un omaggio a Venezia che potrebbe piacere anche (forse soprattutto) all'estero, perché alla fine c'è un po' tutto quello che in Italia siamo bravi a fare: grandi voci, ottimi interpreti, bella musica e, più di tutto, tanto, tanto cuore.