MARADONA EL DIEGO OPERA MUSICAL to Tour Italy

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PATAGONIA GROUP presenta testi di Manolo Del Grosso musiche di Andrea Calandrini, coreografie di Daniela Schiavone con Lorenzo Salvetti – Diego Armando Maradona, primo regista Bryan Stevenson, opera tratta dal libro 'L'Avvocato del D10S' di Angelo Pisani

Prende ufficialmente forma la produzione di 'Maradona El Diego – Prima della leggenda c'era il sogno di un bambino', nuova opera musicale prodotta da Patagonia Group

Prende ufficialmente forma la produzione di 'Maradona El Diego – Prima della leggenda c'era il sogno di un bambino', nuova opera musical prodotta da Patagonia Group, che sarà in tournée in tutta Italia nel 2027. Un racconto umano potente e inedito, un viaggio emotivo capace di attraversare il cuore delle persone. Si narra la leggenda di Diego Armando Maradona, ma anche dei sogni che nascono nella polvere, di fame di riscatto, talento, cadute e della forza di rialzarsi.

È un'opera che sprigiona energia, passione ed emozione autentica.

Il progetto teatrale prende vita in una congiuntura temporale significativa: il 2026 segna il centenario della fondazione della SSC Napoli e il quarantennale dei Mondiali di Messico '86, culminati con la vittoria dell'Argentina e segnati dal celebre quarto di finale vinto contro l'Inghilterra, con il controverso goal della 'Mano de Dios'. Momento di massima consacrazione sportiva di Maradona a livello internazionale, offrendo la cornice ideale a uno spettacolo volto a ripercorrere le tappe di una figura centrale della storia contemporanea.

Il ruolo di Diego Armando Maradona è stato affidato a Lorenzo Salvetti, giovane cantautore veronese e recente vincitore del talent show Amici 2026.

La prima nazionale del kolossal musicale è fissata per il 24 febbraio 2027 al Teatro Palapartenope di Napoli, città che ha segnato i capitoli più rilevanti della carriera italiana di Maradona.

Oltre al debutto partenopeo, la produzione annuncia due serate evento di particolare rilievo che si terranno al Teatro Nuovo di Verona l'8 e 9 maggio 2027. Vogliono essere un omaggio alla città natale del cantautore protagonista dell'opera, tappa speciale in chiusura del primo anno della tournée nei principali teatri italiani e con un piano di distribuzione internazionale attualmente in fase di sviluppo.

La regia dell'opera è curata dal giovane svedese Bryan Stevenson, regista attivo nell'opera a livello internazionale.

La colonna sonora originale porta la firma del Maestro Andrea Calandrini, una delle personalità più versatili e originali della scena musicale italiana, mentre i testi, i dialoghi sono di Manolo Del Grosso. La messa in scena prevede un cast corale di oltre 30 elementi, tra cantanti, ballerini e performer.

Sul piano narrativo, l'opera si discosta dalla tradizionale cronistoria sportiva. Basato sul libro 'L'Avvocato del D10S' di Angelo Pisani, storico legale del calciatore, il musical indaga l'uomo dietro la figura pubblica. Il testo si concentra sulle origini, sull'ascesa e sulle cadute di Maradona, portando in scena le fragilità umane, il bisogno di riscatto e il complesso rapporto del campione con i media, il potere e l'opinione pubblica. Si ripercorrono i passaggi salienti di una carriera e una vita uniche, vissute sempre al massimo, continuamente in prima pagina. «Ho creduto di essere io il suo avvocato, quando invece è stato probabilmente il contrario: era lui l'avvocato di noi tutti - spiega Pisani - ha difeso i deboli e ha incitato a fare delle nostre vite un capolavoro, nel bene e nel male».

Uno spettacolo pensato per le famiglie, per gli sportivi, per chi ama l'opera, il teatro, il musical e per chiunque abbia custodito almeno una volta un sogno impossibile. Perché, in fondo, non parla solo di Maradona. Parla di tutti noi.

Ed è proprio per questo che tutti, almeno una volta, dovrebbero vederlo.

NAPOLI I TEATRO PALAPARTENOPE

Mercoledì 24/02/2027 ore 21.00

Giovedì 25/02/2027 ore 21.00

Venerdì 26/02/2027 ore 21.00

Sabato 27/02/2027 ore 16.00

Sabato 27/02/2027 ore 21.00

Domenica 28/02/2027 ore 17.00

CATANZARO I TEATRO POLITEAMA

Sabato 06/03/2027 ore 21.00

BASSANO DEL GRAPPA I CMP ARENA

Sabato 13/03/2027 ore 21.00

SALERNO I TEATRO AUGUSTEO

Sabato 20/03/2027 ore 16.00

Sabato 20/03/2027 ore 21.00

Domenica 21/03/2027 ore 17.30

ALESSANDRIA I TEATRO ALESSANDRINO

Domenica 04/04/2027 ore 17.30

JESOLO I PALATURISMO

Venerdì 09/04/2027 ore 21.00

BRESCIA I TEATRO DISPLAY

Domenica 11/04/2027 ore 16.00

Domenica 11/04/2027 ore 21.00

PARMA I AUDITORIUM PAGANINI

Sabato 17/04/2027 ore 16.00

Sabato 17/04/2027 ore 21.00

Domenica 18/04/2027 ore 16.00

Domenica 18/04/2027 ore 21.00

BARI I TEATRO PETRUZZELLI

Sabato 24/04/2027 ore 16.00

Sabato 24/04/2027 ore 21.00

UDINE I TEATRO GIOVANNI DA UDINE

Mercoledì 05/05/2027 ore 21.00

VERONA I TEATRO NUOVO

Venerdì 07/05/2027 ore 21.00

Sabato 08/05/2027 ore 21.00

Domenica 09/05/2027 ore 21.00

ANCONA I PALAPROMETEO

Sabato 15/05/2027 ore 16.00

Sabato 15/05/2027 ore 21.00

PESCARA I TEATRO MASSIMO

Sabato 22/05/2027 ore 16.00

Sabato 22/05/2027 ore 21.00

MONTECATINI I NUOVO TEATRO VERDI

Sabato 25/09/2027 ore 21.00

PALERMO I TEATRO AL MASSIMO

Venerdì 15/10/2027 ore 21.00

Sabato 16/10/2027 ore 16.00

Sabato 16/10/2027 ore 21.00

Domenica 17/10/2027 ore 17.00

GROSSETO I TEATRO MODERNO

Sabato 23/10/2027 ore 17.30

TORINO I TEATRO ALFIERI

Venerdì 29/10/2027 ore 21.00

Sabato 30/10/2027 ore 16.00

Sabato 30/10/2027 ore 21.00

Domenica 31/10/2027 ore 17.00

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 16 Days 01 Hrs 05 Min 55 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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