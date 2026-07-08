Benson Boone's WANTED MAN TOUR to Hit Australia for Arena Shows

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Benson Boone is to bring his WANTED MAN TOUR to Australia in November 2026, with nine arena shows scheduled across Brisbane, Sydney, and Melbourne. The run includes three nights at Brisbane Entertainment Centre from November 6 to 8, three nights at Rod Laver Arena in Melbourne from November 12 to 14, and three nights at Afterpay Arena in Sydney from November 17 to 19. The Australian dates follow a 35-date U.S. leg of the tour, which opens in Pittsburgh and includes stops at Barclays Center in Brooklyn and Crypto.com Arena in Los Angeles before wrapping in Casper, Wyoming, on September 3, 2026.

Frontier Touring will present the Australian run. Fans can register for ticket and on-sale information at frontiertouring.com/bensonboone.

Benson Boone WANTED MAN TOUR Australian Tour Dates

Friday 6 November 2026 – Brisbane Entertainment Centre, Brisbane

Saturday 7 November 2026 – Brisbane Entertainment Centre, Brisbane

Sunday 8 November 2026 – Brisbane Entertainment Centre, Brisbane

Thursday 12 November 2026 – Rod Laver Arena, Melbourne

Friday 13 November 2026 – Rod Laver Arena, Melbourne

Saturday 14 November 2026 – Rod Laver Arena, Melbourne

Tuesday 17 November 2026 – Afterpay Arena, Sydney (*formerly known as Qudos Bank Arena)

Wednesday 18 November 2026 – Afterpay Arena*, Sydney

Thursday 19 November 2026 – Afterpay Arena*, Sydney