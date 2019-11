GO BROADWAY 10 YEAR ANNIVERSARY at Gorriti Art Center

Hace ya 10 años que Valentina Berger Maurette está acercando argentinos a sus sueños.

Si bien en nuestro país el teatro musical viene creciendo incansablemente, no hay nada, para el verdadero amante del género, que se compare a pararse en Times Square a elegir qué espectáculo ir a ver.

Go Broadway no sólo te acompaña en una experiencia única que te acerca a las butacas, sino que también te sube al escenario. Tomando clases con profesionales que dedicaron y dedican su vida a este arte que nos conmueve, conociendo universidades y espacios académicos que forman a los actores que admiramos, llevándonos de la mano hacia un mundo que sólo habíamos podido imaginar, Go Broadway es mucho más que un seminario.

Este 7 de noviembre Valentina recibió de gala a todos sus egresados en el Gorriti Art Center. En un evento que no escatimó en detalles, lo más llamativo no eran la comida exquisita, la fuente de chocolate o las galletitas con motivos de musicales. En el centro de una fiesta inolvidable se conservaba el calor de una comunidad unida por el amor compartido al teatro musical, y la felicidad de las experiencias marcadas a fuego en cada uno de los grupos que se reencontraba luego de tantos años.

Invitados sorpresa y anuncios inesperados coronaron la noche: Go Broadway desafiando sus propias fronteras y expandiéndose por el mundo en un 2020 lleno de tentadoras propuestas, y Cris Morena en persona presentando su nuevo proyecto junto a Valentina. Otro Mundo, escuela de arte.

El micrófono abierto fue el cierre perfecto. Fer Dente fue el primero de una seguidilla de talento inacabable que se subió al escenario a deleitarnos. Fede Coates, Mica Pierani, Patricia Lorca, Bruno Coccia, Azul Fernandez, entre otros, fueron quienes lo siguieron.

Si el teatro musical es lo tuyo, si no podés no tararear cuando escuchás una canción que conocés, si querés formar parte de una comunidad que no para de crecer, no dejes de formar parte de Go Broadway. Vas a abrir la puerta de un mundo con el que hasta hoy creíste que solo podías soñar.





